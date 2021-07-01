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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Гремио
Жувентуде - Гремио: обзор матча 01 июля 2021
Жувентуде
01.07.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Гремио
28'
P. Boia
84'
М. Пейшото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Гремио
Замена
D.
️️️️
М. Пейшото
89'
ГОЛ! 2:0!
М. Пейшото
84'
Желтая карточка
Чико
82'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Матеузиньо
78'
78'
Замена
Вандерсон
️️️️
Рафинья
Замена
F. Pacheco
️️️️
E.
77'
Замена
C.
️️️️
W.
76'
Желтая карточка
E.
71'
Замена
Чико
️️️️
P. Boia
68'
Замена
Соррисо
️️️️
M. Jesus
67'
46'
Замена
Рикардиньо
️️️️
D. Souza
46'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Дарлан
ГОЛ! 1:0!
P. Boia
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Марсело Карне
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
10
Matheus Jesus
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
17
Elton
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
37
Дарлан
ОП
8
Виктор Бобсин
ОП
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Жувентуде
21
Виллиан
ВР
2
Матеузиньо
ПЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Соррисо
ЛВ
7
Капиксаба
ЛВ
10
Чико
АП
37
Бруниньо
АП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
25
Eltinho
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
Гремио
31
Адриэл
ВР
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
21
Jean Pyerre
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
4-2-4
31
Карне
34
Мендес
2
13
Форстер
2
Матеус
8
Кастильо
10
99
Пейшото
98
91
17
4-2-2-1
12
Чапеко
28
Миранда
3
13
Рафинья
16
Барбоза
37
Дарлан
8
Бобсин
11
Феррейра
11
Коста
7
17
88
88
17
10
7
Соррисо
7
Соррисо
10
98
10
Чико
10
Чико
98
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
91
13
13
91
99
Пейшото
20
20
99
Пейшото
Матеузиньо
19
Фернандо
19
Фернандо
Матеузиньо
13
Рафинья
2
Вандерсон
2
Вандерсон
13
Рафинья
37
Дарлан
21
21
37
Дарлан
7
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
7
Остались в запасе
Жувентуде
Гремио
7
Капиксаба
ЛВ
20
Wagner
ЦФ
37
Бруниньо
АП
25
Eltinho
ЦФ
96
Пауло Энрике
ПЗ
21
Виллиан
ВР
Главный тренер
Маркиньос Сантос
31
Адриэл
ВР
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
16
Лукас Силва
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
7
Капиксаба
ЛВ
20
Wagner
ЦФ
37
Бруниньо
АП
25
Eltinho
ЦФ
96
Пауло Энрике
ПЗ
21
Виллиан
ВР
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
16
Лукас Силва
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Жувентуде - Гремио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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