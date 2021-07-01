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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Сан-Паулу
Коринтианс - Сан-Паулу: обзор матча 01 июля 2021
Коринтианс
01.07.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Сан-Паулу
Замена
Хавьер
️️️️
М. Витал
90'
+1
88'
Замена
И. Гомес
️️️️
Луан
88'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ж. Миранда
73'
Замена
В. Буэно
️️️️
Эдер
72'
Замена
Р. Нестор
️️️️
L.
Замена
Рони
️️️️
Габриэль
71'
68'
Желтая карточка
L.
Замена
Маркиньос
️️️️
Г. Силва
63'
55'
Замена
Э. Ригони
️️️️
М. Бенитес
Желтая карточка
М. Витал
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
43
Витиньо
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
33
Луан
ОП
7
Мартин Бенитес
АП
23
Эдер
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
15
Hernanes
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
4-4-1-1
1
Кассио
6
Сантос
23
Фагнер
4
Виктор
4
Жил
43
Витиньо
10
Витал
6
Габриэль
30
Кантильо
19
Силва
21
Жо
3-3-1-3
3
Лео
13
Миранда
34
Алвес
18
Винисиус
33
Луан
6
Рейналдо
7
Бенитес
18
28
23
Эдер
10
Витал
39
Хавьер
39
Хавьер
10
Витал
6
Габриэль
70
Рони
70
Рони
6
Габриэль
19
Силва
10
Маркиньос
10
Маркиньос
19
Силва
23
Эдер
15
Буэно
15
Буэно
23
Эдер
13
Миранда
19
Коста
19
Коста
13
Миранда
28
11
Нестор
11
Нестор
28
33
Луан
17
Гомес
17
Гомес
33
Луан
7
Бенитес
24
Ригони
24
Ригони
7
Бенитес
Остались в запасе
Коринтианс
Сан-Паулу
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ПВ
6
Лукас Питон
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
28
Адсон
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
7
Луан
АП
21
Жемерсон
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
20
Лукас Перри
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
6
Таллес Коста
ЦП
15
Hernanes
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ПВ
6
Лукас Питон
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
28
Адсон
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
7
Луан
АП
21
Жемерсон
ЦЗ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
6
Таллес Коста
ЦП
15
Hernanes
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коринтианс - Сан-Паулу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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