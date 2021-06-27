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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Фламенго
Жувентуде - Фламенго: обзор матча 27 июня 2021
Жувентуде
27.06.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Фламенго
25'
М. Пейшото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Фламенго
Замена
Чико
️️️️
W.
85'
82'
Замена
Т. Майя
️️️️
Диего
82'
Замена
Рене
️️️️
Ф. Луис
Желтая карточка
М. Пейшото
71'
Замена
F. Pacheco
️️️️
М. Пейшото
71'
70'
Замена
У. Моура
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Родиней
️️️️
Матеузиньо
70'
Замена
Соррисо
️️️️
P. Boia
65'
Желтая карточка
Матеузиньо
48'
36'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Микаэл
ГОЛ! 1:0!
М. Пейшото
25'
Желтая карточка
В. Мендес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Марсело Карне
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
10
Matheus Jesus
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
17
Elton
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
30
Микаэл
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Жувентуде
21
Виллиан
ВР
2
Матеузиньо
ПЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Соррисо
ЛВ
7
Эдвин Москера
ЛВ
7
Капиксаба
ЛВ
37
Бруниньо
АП
10
Чико
АП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
25
Eltinho
ЦФ
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
22
Max
ЦФ
99
Werton
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-2-4
31
Карне
2
Матеус
2
13
Форстер
34
Мендес
8
Кастильо
10
99
Пейшото
17
91
98
2-1-1-3-2
25
Алвес
13
Энрике
16
Луис
15
Арао
35
Гомес
11
Витиньо
10
Диего
27
Энрике
9
Педро
30
Микаэл
99
Пейшото
88
88
99
Пейшото
98
7
Соррисо
7
Соррисо
98
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
91
10
Чико
10
Чико
91
Матеузиньо
23
Родиней
23
Родиней
Матеузиньо
16
Луис
6
Рене
6
Рене
16
Луис
35
Гомес
5
Моура
5
Моура
35
Гомес
30
Микаэл
9
Муньис
9
Муньис
30
Микаэл
10
Диего
29
Майя
29
Майя
10
Диего
Остались в запасе
Жувентуде
Фламенго
7
Эдвин Москера
ЛВ
37
Бруниньо
АП
7
Капиксаба
ЛВ
13
Cleberson
ЦФ
96
Пауло Энрике
ПЗ
20
Didi
ЦФ
25
Eltinho
ЦФ
21
Виллиан
ВР
Главный тренер
Маркиньос Сантос
4
Лео Перейра
ЦЗ
12
Габриэль Батиста
ВР
1
Уго Соуза
ВР
22
Max
ЦФ
99
Werton
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
2
Бруно Виана
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
7
Эдвин Москера
ЛВ
37
Бруниньо
АП
7
Капиксаба
ЛВ
13
Cleberson
ЦФ
96
Пауло Энрике
ПЗ
20
Didi
ЦФ
25
Eltinho
ЦФ
21
Виллиан
ВР
Остались в запасе
4
Лео Перейра
ЦЗ
12
Габриэль Батиста
ВР
1
Уго Соуза
ВР
22
Max
ЦФ
99
Werton
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
2
Бруно Виана
ЦЗ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Жувентуде - Фламенго
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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