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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Атлетико Минейро
Сеара - Атлетико Минейро: обзор матча 25 июня 2021
Сеара
25.06.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
3'
Лима
90+6'
G. Lacerda
72'
Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Атлетико Минейро
ГОЛ! 2:1!
G. Lacerda
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Ревер
89'
Желтая карточка
Габриэль
87'
Желтая карточка
Ч. Че
Желтая карточка
Б. Пачеко
81'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
S. Mineiro
79'
72'
ГОЛ! 1:1!
Габриэль
Пас отдал
Халк
69'
Замена
Жаир
️️️️
Ч. Че
69'
Замена
Ревер
️️️️
Буэно
Замена
Шарлес
️️️️
Марлон
66'
Замена
Вина
️️️️
Жоржиньо
66'
61'
Замена
L. Silva
️️️️
М. Сарачо
54'
Замена
Калебе
️️️️
Г. Арана
46'
Замена
F. Felicio
️️️️
Йоран
Желтая карточка
S. Mineiro
45'
+4
27'
Желтая карточка
Г. Арана
ГОЛ! 1:0!
Лима
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
25
Марлон
ЦП
17
Жоржиньо
АП
45
Лима
ПВ
50
Vinícius Machado
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
3
Че Че
ЦП
19
Йоран
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Сеара
55
Джордан
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
29
Вина
АП
11
Йони Гонсалес
ПВ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
41
Нето
ОП
30
Калебе
ЦП
8
Жаир
ЦП
18
Alexandre
ЦФ
13
Luis Silva
ЦФ
9
Felipe Felicio
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
34
Jean
ЦФ
3-2-2-4
91
Пачеко
24
Мессиас
13
88
Собрал
25
Марлон
17
Жоржиньо
45
Лима
50
7
Мендоса
15
11
4-3-2-1
22
Эверсон
23
Гуга
30
Габриэль
13
Арана
40
Буэно
3
Че Че
19
Йоран
29
Аллан
7
Халк
11
Сарачо
20
Кено
11
11
Гонсалес
11
Гонсалес
11
17
Жоржиньо
29
Вина
29
Вина
17
Жоржиньо
25
Марлон
35
Шарлес
35
Шарлес
25
Марлон
11
Сарачо
13
13
11
Сарачо
19
Йоран
9
9
19
Йоран
13
Арана
30
Калебе
30
Калебе
13
Арана
3
Че Че
8
Жаир
8
Жаир
3
Че Че
40
Буэно
4
Ревер
4
Ревер
40
Буэно
Остались в запасе
Сеара
Атлетико Минейро
12
Indio Geovane
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
77
Hélio
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ОП
27
Buiu
ЦФ
55
Джордан
ЦЗ
67
André Luiz
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
18
Alexandre
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
41
Нето
ОП
34
Jean
ЦФ
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
12
Indio Geovane
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
77
Hélio
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ОП
27
Buiu
ЦФ
55
Джордан
ЦЗ
67
André Luiz
ЦФ
Остались в запасе
18
Alexandre
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
41
Нето
ОП
34
Jean
ЦФ
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Сеара - Атлетико Минейро
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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