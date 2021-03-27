Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Германия (мол) - Нидерланды (мол)
Германия (мол) - Нидерланды (мол): обзор матча 27 марта 2021
Германия (мол)
27.03.2021, суббота, 23:00
Молодежный чемпионат Европы, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Нидерланды (мол)
84'
Л. Нмеча
48'
Д. Клюйверт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия (мол) - Нидерланды (мол)
Замена
В. Янельт
️️️️
Б. Баку
89'
87'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Д. де Вит
ГОЛ! 1:1!
Л. Нмеча
Пас отдал
Ж. Буркардт
84'
Замена
А. Сташ
️️️️
А. Майер
82'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
М. Бериша
82'
78'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
М. Климович
️️️️
С. Озкан
78'
Замена
Д. Раум
️️️️
И. Якобс
78'
51'
Желтая карточка
Д. Тезе
Желтая карточка
И. Якобс
51'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Клюйверт
37'
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
Желтая карточка
Н. Дорш
27'
22'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Н. Ланг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия (мол)
12
Финн Дамен
ВР
0
Амос Пипер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
14
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Боте Баку
ПЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
0
Арне Майер
ОП
5
Салих Озкан
ЦП
0
Лукас Нмеча
ЦФ
0
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Антонио Ди Сальво
Нидерланды (мол)
1
Кьел Шерпен
ВР
0
Митчел Баккер
ЛЗ
0
Джордан Тезе
ЦЗ
14
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
0
Абду Харруи
ЦП
0
Дани де Вит
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
Главный тренер
Михаэл Рейзигер
Германия (мол)
0
Маркус Шуберт
ВР
0
Леннарт Грил
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
0
Стефан Амбросиус
ЦЗ
0
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
23
Виталий Янельт
ОП
16
Антон Сташ
ОП
0
Матео Климович
АП
0
Флориан Крюгер
ЦФ
26
Юссуфа Мукоко
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Нидерланды (мол)
12
Мартен Пас
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
0
Данило Дехи
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
0
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
0
Явайро Дилросун
ЛВ
22
Людовит Рейс
ЦП
0
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Ферди Кадиоглу
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
0
Майрон Боадю
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Дамен
14
Вагноман
0
Пипер
15
Шлоттербек
3
Баку
6
Дорш
0
Майер
5
Озкан
14
Якобс
0
Бериша
0
Нмеча
4-1-3-2
1
Шерпен
0
Тезе
14
Схюрс
4
Ботман
0
Баккер
20
Коопмейнерс
0
Харруи
0
де Вит
17
Ланг
11
Гакпо
7
Клюйверт
3
Баку
23
Янельт
23
Янельт
3
Баку
14
Якобс
22
Раум
22
Раум
14
Якобс
0
Майер
16
Сташ
16
Сташ
0
Майер
5
Озкан
0
Климович
0
Климович
5
Озкан
0
Бериша
10
Буркардт
10
Буркардт
0
Бериша
17
Ланг
20
Кадиоглу
20
Кадиоглу
17
Ланг
7
Клюйверт
0
Дилросун
0
Дилросун
7
Клюйверт
0
де Вит
19
Бробби
19
Бробби
0
де Вит
Остались в запасе
Германия (мол)
Нидерланды (мол)
0
Стефан Амбросиус
ЦЗ
0
Максим Ляйтш
ЦЗ
0
Флориан Крюгер
ЦФ
0
Маркус Шуберт
ВР
0
Леннарт Грил
ВР
2
Малик Тиав
ЦЗ
26
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Ди Сальво
22
Людовит Рейс
ЦП
0
Юрген Эккеленкамп
ЦП
12
Мартен Пас
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
0
Данило Дехи
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
0
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
0
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Михаэл Рейзигер
Остались в запасе
0
Стефан Амбросиус
ЦЗ
0
Максим Ляйтш
ЦЗ
0
Флориан Крюгер
ЦФ
0
Маркус Шуберт
ВР
0
Леннарт Грил
ВР
2
Малик Тиав
ЦЗ
26
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
22
Людовит Рейс
ЦП
0
Юрген Эккеленкамп
ЦП
12
Мартен Пас
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
0
Данило Дехи
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
0
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
0
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Антонио Ди Сальво
Главный тренер
Михаэл Рейзигер
Статистика матча Германия (мол) - Нидерланды (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Англия (мол)
2 : 1
25.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия (мол)
0 : 1
21.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
2 : 0
18.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Нидерланды (мол)
1 : 2
15.06.2025
Дания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Финляндия (мол)
2 : 2
12.06.2025
Нидерланды (мол)
Новости команд
Все
Германия (мол)
Нидерланды (мол)
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Молодежный Евро-2021. Германия благодаря дублю Вирца победила Нидерланды и вышла в финал
2021.06.03 23:56
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+