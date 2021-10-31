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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити: обзор матча 31 октября 2021
Миннесота Юнайтед
31.10.2021, воскресенье, 20:00
США. МЛС, 44 тур
2 : 1
Завершен
Канзаc Сити
20'
Ф. Фрагапане
39'
Э. Рейносо (П)
8'
K. Shelton
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
Замена
Х. Дотсон
️️️️
Э. Рейносо
90'
86'
Желтая карточка
A. Dia
Желтая карточка
Ф. Фрагапане
84'
82'
Замена
J. Mauri
️️️️
Р. Эспиноза
82'
Замена
A. Dia
️️️️
L. Martins
79'
Желтая карточка
Г. Кинда
Желтая карточка
О. Алонсо
73'
Замена
E. Finlay
️️️️
А. Эну
70'
54'
Замена
Д. Шаллой
️️️️
К. Дюк
48'
Желтая карточка
К. Дюк
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Рейносо
39'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фрагапане
20'
8'
ГОЛ! 0:1!
K. Shelton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
АП
11
Khiry Shelton
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Канзаc Сити
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
24
José Mauri
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
4-3-3
21
20
18
Дибасси
77
Гаспер
15
Боксолл
20
Трапп
6
Алонсо
17
Лод
23
Эну
10
Рейносо
7
Фрагапане
2-3-1-4
29
8
14
54
6
Санчес
15
Эспиноза
6
Кинда
28
Дюк
3
Фонтас
77
Расселл
11
23
Эну
13
13
23
Эну
10
Рейносо
31
Дотсон
31
Дотсон
10
Рейносо
15
Эспиноза
24
24
15
Эспиноза
28
Дюк
20
Шаллой
20
Шаллой
28
Дюк
14
13
13
14
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Остались в запасе
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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