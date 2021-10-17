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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Интер Майами
Коламбус - Интер Майами: обзор матча 17 октября 2021
Коламбус
17.10.2021, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 39 тур
4 : 0
Завершен
Интер Майами
39'
Г. Зардес
44'
П. Сантуш
65'
Г. Зардес
83'
L. Gonzalez Pirez (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Интер Майами
90'
+1
Желтая карточка
Х. Карранца
88'
Замена
J. Chapman
️️️️
И. Вассилев
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
D. Nagbe
87'
Замена
Х. Аффул
️️️️
С. Морейра
87'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
L. Gonzalez Pirez
83'
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Зардес
79'
76'
Желтая карточка
К. Макун
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
Л. Зелараян
74'
Замена
А. Мэцан
️️️️
П. Сантуш
74'
68'
Желтая карточка
К. Лирдам
68'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Р. Робинсон
68'
Замена
F. Higuaín
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 3:0!
Г. Зардес
Пас отдал
П. Сантуш
65'
Желтая карточка
V. Wormgoor
57'
57'
Замена
Б. Ши
️️️️
S. Guediri
ГОЛ! 2:0!
П. Сантуш
Пас отдал
D. Nagbe
44'
ГОЛ! 1:0!
Г. Зардес
Пас отдал
П. Сантуш
39'
16'
Желтая карточка
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
3
Vito Wormgoor
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
20
Брек Ши
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
3-5-2
89
Ром
31
Морейра
16
Валенсуэла
3
6
7
Сантуш
10
Зелараян
11
Этьенн
14
9
Зардес
3
3-2-1-4
22
Марсман
14
18
Лирдам
4
Макун
90
Морган
8
Матюиди
19
Вассилев
40
Грегоре
9
Игуаин
19
Робинсон
35
31
Морейра
25
Аффул
25
Аффул
31
Морейра
10
Зелараян
6
Фрейзер
6
Фрейзер
10
Зелараян
7
Сантуш
23
Мэцан
23
Мэцан
7
Сантуш
6
99
99
6
9
Зардес
27
Берри
27
Берри
9
Зардес
19
Вассилев
14
14
19
Вассилев
35
20
Ши
20
Ши
35
9
Игуаин
2
2
9
Игуаин
19
Робинсон
9
Карранца
9
Карранца
19
Робинсон
Остались в запасе
Коламбус
Интер Майами
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
14
Waylon Francis
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
77
Джон МакКартни
ВР
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
14
Waylon Francis
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Коламбус - Интер Майами
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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