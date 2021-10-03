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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе: обзор матча 03 октября 2021
Ванкувер Уайткепс
03.10.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 38 тур
3 : 0
Завершен
Сан-Хосе
26'
Б. Уайт
59'
Б. Уайт
73'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе
90'
+2
Желтая карточка
S. Salinas
Замена
K. Habibullah
️️️️
Б. Уайт
87'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
Л. Овусу
86'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Р. Галд
86'
79'
Желтая карточка
Натан
ГОЛ! 3:0!
Б. Уайт
Пас отдал
Р. Галд
73'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Д. Кайседо
71'
Замена
Д. Браун
️️️️
Б. Гаспар
68'
64'
Замена
A. RÃos
️️️️
A. Oswaldo
64'
Замена
C. Cowell
️️️️
L. Abecasis
63'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
B. Kikanovic
63'
Замена
C. Fierro
️️️️
М. Лопес
ГОЛ! 2:0!
Б. Уайт
Пас отдал
Д. Кайседо
59'
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
57'
57'
Желтая карточка
Э. Ремеди
46'
Замена
S. Salinas
️️️️
Жудсон
ГОЛ! 1:0!
Б. Уайт
26'
Желтая карточка
Л. Овусу
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
24
Брайан Уайт
ЦФ
71
Максим Крепо
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
19
Хавьер Лопес
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
5
Натан
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Ванкувер Уайткепс
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
8
Chris Wondolowski
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
2-5
26
Юнгвирт
76
Гаспар
24
Овусу
25
Кайседо
25
Галд
11
Дажоме
31
Тейберт
2-4-5
0
15
Лопес
14
7
Эспиноса
5
Ремеди
93
Жудсон
19
Лопес
28
5
Натан
29
12
24
Уайт
30
30
24
Уайт
76
Гаспар
91
Браун
91
Браун
76
Гаспар
24
Овусу
12
Бикел
12
Бикел
24
Овусу
25
Галд
21
Рапозо
21
Рапозо
25
Галд
25
Кайседо
87
Риккеттс
87
Риккеттс
25
Кайседо
29
7
7
29
93
Жудсон
6
6
93
Жудсон
28
8
8
28
15
Лопес
21
21
15
Лопес
0
25
25
0
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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