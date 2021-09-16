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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед: обзор матча 16 сентября 2021
Канзаc Сити
16.09.2021, четверг, 03:30
США. МЛС, 33 тур
4 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
14'
K. Shelton
36'
Д. Шаллой
45'
Д. Расселл (П)
52'
К. Дюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
Замена
W. Harris
️️️️
K. Shelton
87'
67'
Замена
Р. Лод
️️️️
F. Adi
58'
Замена
Ю. Райтала
️️️️
D. Taylor
58'
Замена
B. Kallman
️️️️
Ф. Фрагапане
ГОЛ! 4:0!
К. Дюк
Пас отдал
Д. Расселл
52'
50'
Желтая карточка
Ф. Фрагапане
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Расселл
45'
ГОЛ! 2:0!
Д. Шаллой
36'
ГОЛ! 1:0!
K. Shelton
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
24
José Mauri
ЦП
3
Андреу Фонтас
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Канзаc Сити
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
2-3-5
29
8
14
6
Санчес
15
Эспиноза
24
28
Дюк
20
Шаллой
11
77
Расселл
3
Фонтас
3-3-4
21
20
15
Боксолл
18
Дибасси
20
Трапп
13
15
0
7
Фрагапане
23
Эну
27
11
27
27
11
27
22
Райтала
22
Райтала
27
0
17
Лод
17
Лод
0
7
Фрагапане
44
44
7
Фрагапане
Остались в запасе
Канзаc Сити
Миннесота Юнайтед
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
19
Grayson Barber
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
30
Adrian Zendejas
ВР
97
Дейн Сент-Клер
ВР
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
19
Grayson Barber
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrian Zendejas
ВР
97
Дейн Сент-Клер
ВР
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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