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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Колорадо
Канзаc Сити - Колорадо: обзор матча 29 августа 2021
Канзаc Сити
29.08.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 29 тур
1 : 1
Завершен
Колорадо
41'
Д. Расселл
17'
J. Lewis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Колорадо
86'
Замена
C. Warner
️️️️
J. Price
72'
Желтая карточка
K. Rosenberry
69'
Желтая карточка
О. Трасти
68'
Замена
Д. Баджи
️️️️
М. Кайе
68'
Замена
Л. Эстевес
️️️️
Б. Галван
62'
Замена
К. Бассетт
️️️️
А. Синъясики
62'
Замена
М. Барриос
️️️️
J. Lewis
ГОЛ! 1:1!
Д. Расселл
41'
30'
Желтая карточка
J. Lewis
24'
Желтая карточка
Л. Абубакар
17'
ГОЛ! 0:1!
J. Lewis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
6
Остон Трасти
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Канзаc Сити
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
16
Лукас Эстевес
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
2-3-5
29
8
14
6
Санчес
15
Эспиноза
6
Кинда
77
Расселл
3
Фонтас
28
Дюк
9
Пулидо
20
Шаллой
3-4-4
2
27
Уилсон
5
Абубакар
14
Кайе
3
Акоста
11
Синъясики
19
16
Галван
14
23
Ярброу
6
Трасти
11
Синъясики
17
Бассетт
17
Бассетт
11
Синъясики
16
Галван
16
Эстевес
16
Эстевес
16
Галван
14
7
Барриос
7
Барриос
14
19
32
32
19
14
Кайе
14
Баджи
14
Баджи
14
Кайе
Остались в запасе
Канзаc Сити
Колорадо
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Канзаc Сити - Колорадо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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