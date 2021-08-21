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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити: обзор матча 21 августа 2021
Миннесота Юнайтед
21.08.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 27 тур
0 : 0
Завершен
Канзаc Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
Замена
J. McMaster
️️️️
Э. Рейносо
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
T. Melia
86'
Желтая карточка
Д. Шаллой
Замена
J. Agudelo
️️️️
В. Трапп
70'
69'
Желтая карточка
G. Zusi
63'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
К. Дюк
63'
Замена
Д. Шаллой
️️️️
А. Пулидо
Желтая карточка
R. Metanire
59'
25'
Желтая карточка
Д. Расселл
21'
Красная карточка
R. Walter
Желтая карточка
Б. Дибасси
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
Канзаc Сити
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
4-4-2
21
20
18
Дибасси
77
Гаспер
15
Боксолл
31
Дотсон
20
Трапп
13
6
Алонсо
23
Эну
10
Рейносо
2-3-5
29
8
14
6
Санчес
54
6
Кинда
9
Пулидо
11
77
Расселл
28
Дюк
3
Фонтас
20
Трапп
0
0
20
Трапп
10
Рейносо
24
24
10
Рейносо
28
Дюк
15
Эспиноза
15
Эспиноза
28
Дюк
9
Пулидо
20
Шаллой
20
Шаллой
9
Пулидо
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Остались в запасе
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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