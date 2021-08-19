Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Ванкувер Уайткепс
Остин - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 19 августа 2021
Остин
19.08.2021, четверг, 04:00
США. МЛС, 27 тур
1 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
37'
А. Ринг
52'
Д. Нервински
74'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Ванкувер Уайткепс
89'
Замена
️️️️
Ф. Юнгвирт
Замена
️️️️
Х. Касканте
89'
Замена
️️️️
Р. Редес
89'
81'
Замена
️️️️
М. Бальдисимо
78'
Замена
️️️️
Т. Риккеттс
Замена
️️️️
Д. Страуд
75'
Замена
️️️️
Ж. Колманич
75'
74'
ГОЛ! 1:2!
Б. Уайт
Желтая карточка
M. Besler
63'
62'
Желтая карточка
К. Дажоме
Желтая карточка
H. Jimenez
55'
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нервински
ГОЛ! 1:0!
А. Ринг
Пас отдал
С. Дриусси
37'
Замена
️️️️
Д. Галлахер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
10
C. Dominguez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Ванкувер Уайткепс
24
Брайан Уайт
ЦФ
71
Максим Крепо
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
17
Родни Редес
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
2-2-1-5
1
24
5
4
Ринг
68
Кристиан
9
Дриусси
14
8
Почеттино
7
Перейра
16
10
5
24
Овусу
25
Кайседо
11
Дажоме
31
Тейберт
12
Бикел
18
Касканте
18
Касканте
17
Редес
17
Редес
23
Колманич
23
Колманич
8
Страуд
8
Страуд
17
Галлахер
17
Галлахер
26
Юнгвирт
26
Юнгвирт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
Остались в запасе
Остин
Ванкувер Уайткепс
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
Остались в запасе
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Остин - Ванкувер Уайткепс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Q2
Новости команд
Все
Остин
Ванкувер Уайткепс
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+