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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Портленд
Канзаc Сити - Портленд: обзор матча 19 августа 2021
Канзаc Сити
19.08.2021, четверг, 03:30
США. МЛС, 27 тур
1 : 1
Завершен
Портленд
90+2'
Д. Шаллой
17'
Ф. Мора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Портленд
ГОЛ! 1:1!
Д. Шаллой
Пас отдал
А. Пулидо
90'
+2
84'
Желтая карточка
D. Valeri
Замена
️️️️
K. Shelton
80'
77'
Желтая карточка
П. Бонилья
71'
Замена
️️️️
D. Valeri
65'
Замена
️️️️
Д. Фочив
64'
Замена
️️️️
С. Бланко
Желтая карточка
А. Пулидо
62'
46'
Замена
️️️️
П. Бонилья
46'
Замена
️️️️
Й. Чара
43'
Желтая карточка
Х. ван Ранкин
28'
Желтая карточка
Д. Чара
Желтая карточка
Д. Шаллой
25'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мора
Пас отдал
М. Лориа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
14
Luis Martins
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
99
Фелипе Мора
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
2-4-4
29
14
8
15
Эспиноза
6
Санчес
54
6
Кинда
20
Шаллой
3
Фонтас
9
Пулидо
77
Расселл
2-3-5
12
Кларк
28
Туилома
13
Жупарич
26
Самбрано
21
Чара
8
Паредес
99
Мора
2
ван Ранкин
27
Асприлья
44
Лориа
26
Браво
11
11
29
Бланко
29
Бланко
8
8
8
Чара
8
Чара
28
Бонилья
28
Бонилья
20
Фочив
20
Фочив
Остались в запасе
Канзаc Сити
Портленд
2
Kayden Pierre
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
2
Kayden Pierre
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Канзаc Сити - Портленд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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