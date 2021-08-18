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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед: обзор матча 18 августа 2021
Сан-Хосе
18.08.2021, среда, 05:30
США. МЛС, 26 тур
1 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
12'
Б. Дибасси (АГ)
22'
В. Трапп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
М. Лопес
90'
+4
89'
Желтая карточка
Б. Дибасси
Замена
C. Wondolowski
️️️️
Э. Ремеди
86'
82'
Желтая карточка
D. Taylor
78'
Замена
J. Agudelo
️️️️
А. Эну
Замена
C. Fierro
️️️️
L. Abecasis
74'
64'
Замена
J. McMaster
️️️️
Я. Грегуш
Замена
C. Cowell
️️️️
К. Эспиноса
55'
Замена
П. Мари
️️️️
S. Salinas
55'
22'
ГОЛ! 1:1!
В. Трапп
Пас отдал
А. Эну
Красная карточка
Натан
21'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Дибасси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
93
Жудсон
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
5
Натан
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
8
Chris Wondolowski
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
99
Fred Emmings
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
1-5-5
15
Лопес
5
Ремеди
14
6
7
Эспиноса
93
Жудсон
12
29
4
Бисон
17
Эбобиссе
5
Натан
2-4-4
21
20
18
Дибасси
21
Грегуш
20
Трапп
13
31
Дотсон
44
27
23
Эну
10
Рейносо
7
Эспиноса
7
7
7
Эспиноса
5
Ремеди
8
8
5
Ремеди
29
21
21
29
6
3
Мари
3
Мари
6
23
Эну
0
0
23
Эну
21
Грегуш
24
24
21
Грегуш
Остались в запасе
Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
30
Adrian Zendejas
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
99
Fred Emmings
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrian Zendejas
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
99
Fred Emmings
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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