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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 14 августа 2021
Сан-Хосе
14.08.2021, суббота, 05:30
США. МЛС, 25 тур
0 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
90'
+3
Замена
Б. Гаспар
️️️️
Д. Браун
88'
Желтая карточка
К. Дажоме
85'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Ж. Бикел
85'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
Замена
C. Wondolowski
️️️️
К. Эспиноса
76'
Замена
A. RÃos
️️️️
Х. Лопес
76'
Желтая карточка
М. Лопес
72'
Замена
C. Fierro
️️️️
L. Abecasis
68'
60'
Замена
К. Дажоме
️️️️
Р. Рапозо
59'
Замена
Р. Галд
️️️️
Л. Овусу
Замена
М. Лопес
️️️️
S. Salinas
59'
Замена
C. Cowell
️️️️
Т. Бисон
59'
Желтая карточка
Х. Лопес
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
0
A. Oswaldo
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
5
Натан
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
12
Томас Хасал
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
1-4-5
0
93
Жудсон
6
7
Эспиноса
14
19
Лопес
4
Бисон
29
17
Эбобиссе
12
5
24
Овусу
91
Браун
4
Веселинович
15
2
Нервински
6
15
Лопес
15
Лопес
6
4
Бисон
7
7
4
Бисон
19
Лопес
25
25
19
Лопес
7
Эспиноса
8
8
7
Эспиноса
29
21
21
29
91
Браун
76
Гаспар
76
Гаспар
91
Браун
12
Бикел
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
12
Бикел
21
Рапозо
11
Дажоме
11
Дажоме
21
Рапозо
24
Овусу
25
Галд
25
Галд
24
Овусу
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
Остались в запасе
Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс
17
Daniel Vega
ВР
5
Эрик Ремеди
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
12
Томас Хасал
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
5
Эрик Ремеди
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
12
Томас Хасал
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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