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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Канзаc Сити
Колорадо - Канзаc Сити: обзор матча 08 августа 2021
Колорадо
08.08.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 24 тур
0 : 0
Завершен
Канзаc Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Канзаc Сити
81'
Желтая карточка
Д. Линдси
Замена
Д. Рубио
️️️️
C. Warner
67'
Замена
J. Lewis
️️️️
М. Барриос
67'
Желтая карточка
S. Beitashour
63'
61'
Замена
K. Rad
️️️️
Н. Изима-Мирен
59'
Замена
А. Пулидо
️️️️
W. Harris
46'
Замена
К. Дюк
️️️️
Р. Пунчец
46'
Замена
L. Martins
️️️️
A. Dia
Желтая карточка
C. Warner
28'
10'
Желтая карточка
Р. Пунчец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
27
Wilson Harris
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
2-3-5
2
5
Абубакар
19
14
Кайе
17
Бассетт
6
Трасти
16
Галван
32
33
23
Ярброу
3-3-4
29
14
Пунчец
77
Изима-Мирен
24
Линдси
15
Эспиноза
54
6
Кинда
19
13
3
Фонтас
27
7
Барриос
14
14
7
Барриос
32
11
Рубио
11
Рубио
32
13
14
14
13
77
Изима-Мирен
48
48
77
Изима-Мирен
14
Пунчец
28
Дюк
28
Дюк
14
Пунчец
27
9
Пулидо
9
Пулидо
27
Остались в запасе
Колорадо
Канзаc Сити
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
8
Graham Zusi
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Остались в запасе
8
Graham Zusi
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Колорадо - Канзаc Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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