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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Атланта Юнайтед
Коламбус - Атланта Юнайтед: обзор матча 08 августа 2021
Коламбус
08.08.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 24 тур
2 : 3
Завершен
Атланта Юнайтед
37'
Д. Менса
90'
П. Сантуш (П)
5'
Э. Барко
35'
Э. Барко (П)
65'
М. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
Э. Ром
90'
+7
90'
+5
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
М. Морено
ГОЛ с пенальти! 2:3!
П. Сантуш
90'
87'
Замена
E. Lopez
️️️️
М. Россетто
Замена
А. Мэцан
️️️️
M. Hairston
84'
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
Г. Зардес
83'
Замена
S. Abdul-Salaam
️️️️
Х. Аффул
70'
Замена
W. Francis
️️️️
Л. Диас
70'
66'
Желтая карточка
A. Walkes
65'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Морено
63'
Замена
E. Torres
️️️️
J. Conway
Замена
Д. Этьенн
️️️️
K. Molino
63'
45'
+3
Желтая карточка
С. Соса
ГОЛ! 1:2!
Д. Менса
Пас отдал
Л. Зелараян
37'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Барко
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барко
Пас отдал
Д. Белло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
11
Луис Диас
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
0
A. Walkes
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
14
Waylon Francis
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
2-5-1-2
89
Ром
6
Менса
25
Аффул
14
6
10
Зелараян
13
7
Сантуш
6
Фрейзер
9
Зардес
11
Диас
2-1-5
1
Гьюзан
12
Эрнандес
12
Робинсон
5
Барко
5
Соса
15
Франко
36
10
Морено
2
Белло
25
Аффул
12
12
25
Аффул
13
11
Этьенн
11
Этьенн
13
14
23
Мэцан
23
Мэцан
14
11
Диас
14
14
11
Диас
9
Зардес
99
99
9
Зардес
10
Морено
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
10
Морено
5
Россетто
32
32
5
Россетто
36
31
31
36
Остались в запасе
Коламбус
Атланта Юнайтед
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Коламбус - Атланта Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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