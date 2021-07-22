Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Даллас
Колорадо - Даллас: обзор матча 22 июля 2021
Колорадо
22.07.2021, четверг, 04:00
США. МЛС, 19 тур
2 : 0
Завершен
Даллас
48'
Л. Абубакар
55'
М. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Даллас
Желтая карточка
C. Warner
90'
+2
82'
Замена
Д. Сили
️️️️
Х. Феррейра
Замена
D. Moor
️️️️
Д. Уилсон
81'
Замена
N. Benezet
️️️️
М. Барриос
73'
Замена
C. Warner
️️️️
J. Price
73'
Замена
S. Beitashour
️️️️
Б. Галван
65'
Замена
Н. Мескида
️️️️
Д. Рубио
65'
64'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
Р. Пепи
64'
Замена
A. Ricaurte
️️️️
F. Jara
58'
Замена
Б. Сервания
️️️️
Э. Серрильо
58'
Замена
С. Шен
️️️️
П. Помыкал
ГОЛ! 2:0!
М. Барриос
Пас отдал
Д. Рубио
55'
ГОЛ! 1:0!
Л. Абубакар
Пас отдал
J. Price
48'
43'
Желтая карточка
Ф. Киньон
34'
Желтая карточка
Э. Серрильо
Желтая карточка
О. Трасти
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
19
Jack Price
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
16
Брайан Галван
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
99
Nicolas Benezet
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
77
Жадер Обриан
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Данте Сили
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
3-3-5
2
5
Абубакар
27
Уилсон
17
Бассетт
19
11
Синъясики
23
Ярброу
11
Рубио
7
Барриос
6
Трасти
16
Галван
2-2-5
1
Маурер
5
24
Холлингшид
19
Помыкал
6
Серрильо
27
Феррейра
2
Че
91
Тафари
19
Киньон
9
Пепи
27
Уилсон
3
3
27
Уилсон
11
Рубио
20
Мескида
20
Мескида
11
Рубио
7
Барриос
99
99
7
Барриос
16
Галван
33
33
16
Галван
19
32
32
19
6
Серрильо
23
Сервания
23
Сервания
6
Серрильо
19
Помыкал
17
Шен
17
Шен
19
Помыкал
9
Пепи
77
Обриан
77
Обриан
9
Пепи
29
8
8
29
27
Феррейра
17
Сили
17
Сили
27
Феррейра
Остались в запасе
Колорадо
Даллас
1
Clint Irwin
ВР
12
Кортне Форд
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
12
Кортне Форд
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
Остались в запасе
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Колорадо - Даллас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Новости команд
Все
Колорадо
Даллас
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+