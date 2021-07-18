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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Даллас
Портленд - Даллас: обзор матча 18 июля 2021
Портленд
18.07.2021, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 18 тур
1 : 0
Завершен
Даллас
84'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Даллас
Замена
Б. Туилома
️️️️
Й. Чара
88'
87'
Замена
A. Ricaurte
️️️️
Р. Пепи
87'
Замена
Д. Сили
️️️️
Э. Серрильо
ГОЛ! 1:0!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
Й. Чара
84'
82'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
П. Помыкал
Замена
Б. Бодили
️️️️
П. Бонилья
82'
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Асприлья
81'
78'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
F. Jara
69'
Желтая карточка
П. Помыкал
Замена
D. Valeri
️️️️
Ф. Мора
65'
57'
Желтая карточка
Ф. Киньон
Желтая карточка
Д. Жупарич
52'
Желтая карточка
П. Бонилья
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
19
Факундо Киньон
ОП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
20
Джордж Фочив
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
17
Данте Сили
ЛФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
4-2-1-3
12
Кларк
28
Бонилья
33
Мабиала
13
Жупарич
2
ван Ранкин
26
Самбрано
21
Чара
8
Чара
99
Мора
27
Асприлья
17
Эбобиссе
4-1-2-3
1
Маурер
2
Че
5
24
Холлингшид
91
Тафари
19
Киньон
19
Помыкал
6
Серрильо
9
Пепи
27
Феррейра
29
28
Бонилья
98
Бодили
98
Бодили
28
Бонилья
8
Чара
28
Туилома
28
Туилома
8
Чара
99
Мора
8
8
99
Мора
27
Асприлья
29
Бланко
29
Бланко
27
Асприлья
29
77
Обриан
77
Обриан
29
19
Помыкал
99
Твумаси
99
Твумаси
19
Помыкал
9
Пепи
8
8
9
Пепи
6
Серрильо
17
Сили
17
Сили
6
Серрильо
Остались в запасе
Портленд
Даллас
18
Зак МакГроу
ЦЗ
20
Джордж Фочив
ЦП
31
Альяж Ивачич
ВР
8
Кристиан Паредес
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
17
Freddy Vargas
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
18
Зак МакГроу
ЦЗ
20
Джордж Фочив
ЦП
31
Альяж Ивачич
ВР
8
Кристиан Паредес
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
Остались в запасе
17
Freddy Vargas
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Портленд - Даллас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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