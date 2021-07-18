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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 18 июля 2021
Ванкувер Уайткепс
18.07.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 18 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
48'
Д. Кайседо
77'
К. Дажоме
5'
Р. Равелосон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Д. Кайседо
90'
+2
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
90'
+1
82'
Замена
Д. Агирре
️️️️
С. Грандсир
82'
Замена
Д. Стерес
️️️️
S. Kljestan
ГОЛ! 2:1!
К. Дажоме
Пас отдал
Б. Уайт
77'
71'
Замена
А. Уильямс
️️️️
E. Zubak
Замена
А. Кайо
️️️️
М. Бальдисимо
71'
70'
Замена
A. Saldana
️️️️
Р. Равелосон
Желтая карточка
М. Бальдисимо
69'
62'
Желтая карточка
Д. Уильямс
ГОЛ! 1:1!
Д. Кайседо
48'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Равелосон
Пас отдал
V. Vázquez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
Жаниу Бикел
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
4
Erik Godoy
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Ванкувер Уайткепс
2
Джейк Нервински
ПЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
12
Evan Newton
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
18
Джонатан Перес
ЛВ
23
Даниэль Агирре
ЦП
24
Danilo Acosta
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Хасал
4
Гутьеррес
4
Веселинович
91
Браун
55
Бальдисимо
12
Бикел
31
Тейберт
11
Дажоме
25
Кайседо
24
Уайт
4
4-1-2-3
31
Бонд
22
Араухо
4
33
Уильямс
20
ДеПуй
22
Равелосон
7
Грандсир
91
Кабрал
11
16
8
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
25
Кайседо
21
Рапозо
21
Рапозо
25
Кайседо
55
Бальдисимо
8
Кайо
8
Кайо
55
Бальдисимо
16
5
Стерес
5
Стерес
16
7
Грандсир
23
Агирре
23
Агирре
7
Грандсир
22
Равелосон
43
43
22
Равелосон
11
9
Уильямс
9
Уильямс
11
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси
12
Evan Newton
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
24
Danilo Acosta
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЛВ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
12
Evan Newton
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Остались в запасе
24
Danilo Acosta
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЛВ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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