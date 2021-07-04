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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед: обзор матча 04 июля 2021
Чикаго Файр
04.07.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 15 тур
3 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
34'
И. Алиседа
45+6'
И. Алиседа
58'
П. Франковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
Замена
L. Stojanovic
️️️️
А. Медран
90'
Замена
E. Collier
️️️️
И. Алиседа
90'
85'
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
Д. Белло
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
П. Франковски
83'
Замена
W. Omsberg
️️️️
J. Bornstein
83'
75'
Замена
J. Conway
️️️️
Т. Вольфф
75'
Замена
M. Ambrose
️️️️
М. Адамс
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Р. Берич
72'
69'
Желтая карточка
A. Walkes
ГОЛ! 3:0!
П. Франковски
Пас отдал
И. Алиседа
58'
56'
Замена
М. Морено
️️️️
Д. Малрейни
52'
Желтая карточка
Т. Вольфф
ГОЛ! 2:0!
И. Алиседа
Пас отдал
М. Анхель Наварро
45'
+6
ГОЛ! 1:0!
И. Алиседа
Пас отдал
А. Медран
34'
Желтая карточка
П. Франковски
31'
27'
Желтая карточка
Д. Белло
Желтая карточка
J. Bornstein
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
47
Мо Адамс
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
11
Джейк Малрейни
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
31
Erick Torres
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
11
Брайан Гутьеррес
АП
38
Alex Monis
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Атланта Юнайтед
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
10
Марселино Морено
АП
23
Мачоп Чол
ПВ
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
3-1-3-1-2
1
29
Наварро
3
4
2
Секулич
22
Пинеда
10
Медран
21
Герберс
19
Франковски
9
Берич
31
Алиседа
3-1-3-3
1
Гьюзан
11
Леннон
12
Робинсон
2
Белло
47
Адамс
16
Вольфф
5
Барко
11
Малрейни
0
32
31
9
Берич
9
Оффор
9
Оффор
9
Берич
10
Медран
10
10
10
Медран
19
Франковски
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
19
Франковски
3
16
16
3
31
Алиседа
28
28
31
Алиседа
11
Малрейни
10
Морено
10
Морено
11
Малрейни
16
Вольфф
36
36
16
Вольфф
47
Адамс
33
33
47
Адамс
2
Белло
12
Эрнандес
12
Эрнандес
2
Белло
Остались в запасе
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
38
Alex Monis
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ВР
4
Джон Эспиноса
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
18
Ben Lundgaard
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
23
Мачоп Чол
ПВ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
38
Alex Monis
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ВР
4
Джон Эспиноса
ПЗ
Остались в запасе
18
Ben Lundgaard
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
23
Мачоп Чол
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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