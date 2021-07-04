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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе: обзор матча 04 июля 2021
Миннесота Юнайтед
04.07.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 15 тур
2 : 2
Завершен
Сан-Хосе
45+4'
B. Kallman
69'
R. Ábila
15'
C. Cowell
82'
B. Kikanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе
Желтая карточка
О. Алонсо
90'
+5
Замена
Я. Грегуш
️️️️
В. Трапп
87'
Желтая карточка
Б. Дибасси
85'
82'
ГОЛ! 2:2!
B. Kikanovic
77'
Замена
П. Мари
️️️️
Жудсон
Замена
О. Алонсо
️️️️
А. Эну
74'
73'
Замена
S. Haji
️️️️
К. Эспиноса
73'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
Т. Бисон
ГОЛ! 2:1!
R. Ábila
69'
Пенальти не реализован!
R. Ábila
69'
68'
Желтая карточка
К. Эспиноса
55'
Замена
A. RÃos
️️️️
Х. Лопес
55'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
C. Cowell
Замена
R. Ábila
️️️️
N. Hansen
46'
Замена
D. Taylor
️️️️
Ю. Райтала
46'
ГОЛ! 1:1!
B. Kallman
Пас отдал
Ф. Фрагапане
45'
+4
32'
Желтая карточка
Э. Ремеди
Замена
B. Kallman
️️️️
М. Боксолл
29'
15'
ГОЛ! 0:1!
C. Cowell
Пас отдал
К. Эспиноса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
12
Niko Hansen
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сан-Хосе
4
Таннер Бисон
ЦЗ
5
Натан
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
93
Жудсон
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
19
Хавьер Лопес
АП
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
6
Освальдо Алонсо
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
16
Джек Скахан
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
0
J. Akanyirige
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
4-3-1-2
21
22
Райтала
18
Дибасси
77
Гаспер
15
Боксолл
7
Фрагапане
20
Трапп
31
Дотсон
10
Рейносо
23
Эну
12
3-5-2-1
4
Бисон
5
Натан
0
14
7
5
Ремеди
6
93
Жудсон
19
Лопес
7
Эспиноса
12
15
Боксолл
44
44
15
Боксолл
22
Райтала
27
27
22
Райтала
12
50
50
12
23
Эну
6
Алонсо
6
Алонсо
23
Эну
20
Трапп
21
Грегуш
21
Грегуш
20
Трапп
4
Бисон
28
28
4
Бисон
7
Эспиноса
9
9
7
Эспиноса
93
Жудсон
3
Мари
3
Мари
93
Жудсон
19
Лопес
25
25
19
Лопес
7
8
8
7
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
16
Джек Скахан
ЦП
0
J. Akanyirige
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Остались в запасе
16
Джек Скахан
ЦП
0
J. Akanyirige
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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