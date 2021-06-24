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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 24 июня 2021
Ванкувер Уайткепс
24.06.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 13 тур
1 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
90+2'
Ж. Бикел
90+3'
Э. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Э. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бикел
Пас отдал
К. Дажоме
90'
+2
82'
Замена
C. Dunbar
️️️️
С. Грандсир
78'
Желтая карточка
Н. ДеПуй
71'
Замена
O. Fisher
️️️️
J. Villafaña
71'
Замена
A. Saldana
️️️️
V. Vázquez
Замена
Л. Овусу
️️️️
М. Бальдисимо
71'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Б. Уайт
71'
60'
Замена
Э. Альварес
️️️️
К. Кабрал
59'
Замена
Джонатан
️️️️
S. Kljestan
Замена
Д. Кайседо
️️️️
Р. Тейберт
58'
Замена
А. Кайо
️️️️
Д. Браун
53'
Желтая карточка
E. Godoy
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
18
Джонатан Перес
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
2-1-2-1-4
71
Крепо
4
Гутьеррес
91
Браун
55
Бальдисимо
31
Тейберт
12
Бикел
11
Дажоме
4
24
Уайт
9
Каваллини
15
4-1-2-3
31
Бонд
22
Араухо
20
ДеПуй
4
4
Кулибали
8
Ллетгет
7
Грандсир
91
Кабрал
14
Чичарито
8
16
55
Бальдисимо
24
Овусу
24
Овусу
55
Бальдисимо
31
Тейберт
25
Кайседо
25
Кайседо
31
Тейберт
91
Браун
8
Кайо
8
Кайо
91
Браун
24
Уайт
21
Рапозо
21
Рапозо
24
Уайт
8
43
43
8
91
Кабрал
10
Альварес
10
Альварес
91
Кабрал
7
Грандсир
70
70
7
Грандсир
4
91
91
4
16
6
Джонатан
6
Джонатан
16
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЛВ
11
Ethan Zubak
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Остались в запасе
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЛВ
11
Ethan Zubak
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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