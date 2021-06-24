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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Даллас
Лос-Анджелес - Даллас: обзор матча 24 июня 2021
Лос-Анджелес
24.06.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 13 тур
2 : 0
Завершен
Даллас
4'
К. Вела
69'
Л. Блессинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Даллас
Желтая карточка
Х. Мурильо
90'
Замена
J. Harvey
️️️️
М. Фарфан
89'
84'
Желтая карточка
A. Ricaurte
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Х. Сифуэнтес
84'
80'
Желтая карточка
F. Vargas
76'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Р. Холлингшид
76'
Замена
F. Vargas
️️️️
Р. Пепи
76'
Замена
A. Ricaurte
️️️️
Б. Акоста
Замена
Д. Мусовски
️️️️
К. Вела
76'
ГОЛ! 2:0!
Л. Блессинг
Пас отдал
К. Вела
69'
68'
Замена
П. Помыкал
️️️️
Ж. Обриан
63'
Замена
F. Jara
️️️️
Н. Тафари
60'
Желтая карточка
B.
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
C. Jennings
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
Э. Атуэста
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
19
Факундо Киньон
ОП
6
Брайан Акоста
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Freddy Vargas
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
4-3-4
3
Мурильо
4
Сегура
3
Фарфан
33
Мун-Хван
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
20
Атуэста
30
9
Росси
10
Вела
26
3-3-1-1-2
1
Маурер
24
Холлингшид
15
Мартинес
5
2
Че
19
Киньон
91
Тафари
6
Акоста
77
Обриан
27
Феррейра
9
Пепи
10
Вела
19
Мусовски
19
Мусовски
10
Вела
3
Фарфан
2
2
3
Фарфан
26
33
Блэкмон
33
Блэкмон
26
8
Сифуэнтес
45
Гинелла
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
9
Пепи
17
17
9
Пепи
91
Тафари
29
29
91
Тафари
6
Акоста
8
8
6
Акоста
24
Холлингшид
14
Нельсон
14
Нельсон
24
Холлингшид
77
Обриан
19
Помыкал
19
Помыкал
77
Обриан
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Даллас
7
Брайс Дюк
ЦП
13
Pablo Sisniega
ВР
21
Крис Бэйрд
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
1
Phelipe Megiolaro
ВР
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
7
Брайс Дюк
ЦП
13
Pablo Sisniega
ВР
21
Крис Бэйрд
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Остались в запасе
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
1
Phelipe Megiolaro
ВР
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Лос-Анджелес - Даллас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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