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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Колорадо
Канзаc Сити - Колорадо: обзор матча 24 июня 2021
Канзаc Сити
24.06.2021, четверг, 03:30
США. МЛС, 12 тур
3 : 1
Завершен
Колорадо
14'
Д. Шаллой
38'
Д. Шаллой
64'
Ф. Эрнандес
85'
K. Rosenberry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Колорадо
87'
Замена
Б. Галван
️️️️
Д. Уилсон
85'
ГОЛ! 3:1!
K. Rosenberry
Пас отдал
Л. Абубакар
Замена
K. Rad
️️️️
И. Санчес
81'
81'
Замена
А. Синъясики
️️️️
М. Барриос
Замена
К. Дюк
️️️️
Р. Эспиноза
67'
66'
Замена
N. Benezet
️️️️
Д. Рубио
66'
Замена
Н. Мескида
️️️️
К. Бассетт
ГОЛ! 3:0!
Ф. Эрнандес
Пас отдал
Д. Шаллой
64'
Замена
A. Dia
️️️️
L. Martins
57'
Замена
А. Пулидо
️️️️
Д. Расселл
46'
46'
Замена
J. Lewis
️️️️
J. Price
ГОЛ! 2:0!
Д. Шаллой
Пас отдал
Ф. Эрнандес
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шаллой
Пас отдал
Д. Расселл
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Канзаc Сити
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
8
Оливер Ларрас
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
32
Collen Warner
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
3-3-4
29
3
Фонтас
24
Линдси
14
21
Эрнандес
6
Санчес
15
Эспиноза
20
Шаллой
6
Бусио
77
Расселл
11
3-2-3-2
23
Ярброу
2
23
Винс
5
Абубакар
6
Трасти
27
Уилсон
19
3
Акоста
17
Бассетт
7
Барриос
11
Рубио
14
13
13
14
6
Санчес
48
48
6
Санчес
15
Эспиноза
28
Дюк
28
Дюк
15
Эспиноза
77
Расселл
9
Пулидо
9
Пулидо
77
Расселл
27
Уилсон
16
Галван
16
Галван
27
Уилсон
11
Рубио
99
99
11
Рубио
17
Бассетт
20
Мескида
20
Мескида
17
Бассетт
7
Барриос
11
Синъясики
11
Синъясики
7
Барриос
19
14
14
19
Остались в запасе
Канзаc Сити
Колорадо
1
John Pulskamp
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
32
Collen Warner
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦП
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Остались в запасе
32
Collen Warner
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦП
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Канзаc Сити - Колорадо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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