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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Цинциннати
Чикаго Файр - Цинциннати: обзор матча 24 июня 2021
Чикаго Файр
24.06.2021, четверг, 03:00
США. МЛС, 12 тур
0 : 1
Завершен
Цинциннати
50'
А. Барреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Цинциннати
84'
Желтая карточка
Б. Васкес
83'
Замена
Н. Хагглунд
️️️️
А. Барреаль
79'
Желтая карточка
А. Барреаль
Замена
Ч. Оффор
️️️️
И. Алиседа
79'
73'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
И. Атанга
73'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Бреннер
Замена
А. Медран
️️️️
J. Kappelhof
54'
Замена
К. Теран
️️️️
М. Пинеда
54'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
Д. Эспиноса
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Барреаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
L. Stojanovic
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Аллан Крус
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
22
Карлос Теран
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
4-1-2-3
1
4
5
Кальво
29
Наварро
4
Эспиноса
2
Секулич
22
Пинеда
21
Герберс
9
Берич
31
Алиседа
10
2-3-1-4
25
4
Валлесилья
22
Матаррита
32
Акоста
8
Крус
5
22
Барреаль
20
Атанга
36
7
20
Бреннер
22
Пинеда
22
Теран
22
Теран
22
Пинеда
31
Алиседа
9
Оффор
9
Оффор
31
Алиседа
4
Эспиноса
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
4
Эспиноса
4
10
Медран
10
Медран
4
22
Барреаль
4
Хагглунд
4
Хагглунд
22
Барреаль
20
Атанга
9
Локадия
9
Локадия
20
Атанга
20
Бреннер
9
Васкес
9
Васкес
20
Бреннер
Остались в запасе
Чикаго Файр
Цинциннати
38
Alex Monis
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ВР
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Калеб Станко
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
38
Alex Monis
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ВР
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
28
Elliot Collier
ЦФ
Остались в запасе
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Калеб Станко
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Чикаго Файр - Цинциннати
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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