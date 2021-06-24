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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Остин
Миннесота Юнайтед - Остин: обзор матча 24 июня 2021
Миннесота Юнайтед
24.06.2021, четверг, 03:00
США. МЛС, 12 тур
2 : 0
Завершен
Остин
10'
Ф. Фрагапане
18'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Остин
Замена
J. Agudelo
️️️️
N. Hansen
87'
Замена
О. Алонсо
️️️️
R. Metanire
77'
Замена
J. McMaster
️️️️
Ф. Фрагапане
76'
76'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
H. Jimenez
76'
Замена
Ж. Колманич
️️️️
Т. Почеттино
Замена
R. Ábila
️️️️
Э. Рейносо
76'
65'
Замена
K. Manneh
️️️️
Кристиан
Замена
J. Hayes
️️️️
А. Эну
65'
46'
Замена
Д. Страуд
️️️️
C. Dominguez
39'
Желтая карточка
Кристиан
ГОЛ! 2:0!
А. Эну
Пас отдал
Ф. Фрагапане
18'
17'
Желтая карточка
J. Romaña
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фрагапане
Пас отдал
R. Metanire
10'
9'
Замена
H. Jimenez
️️️️
N. Lima
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
20
Вил Трапп
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
12
Niko Hansen
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
17
Родни Редес
ПВ
10
C. Dominguez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
6
Освальдо Алонсо
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
19
Frederik Kleemann
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
4-3-1-2
21
20
15
Боксолл
77
Гаспер
18
Дибасси
7
Фрагапане
31
Дотсон
20
Трапп
10
Рейносо
23
Эну
12
2-2-2-4
1
18
Касканте
24
4
Ринг
68
Кристиан
17
Редес
8
Почеттино
2
4
14
10
10
Рейносо
50
50
10
Рейносо
7
Фрагапане
24
24
7
Фрагапане
20
6
Алонсо
6
Алонсо
20
23
Эну
15
15
23
Эну
12
0
0
12
8
Почеттино
23
Колманич
23
Колманич
8
Почеттино
24
16
16
24
10
8
Страуд
8
Страуд
10
68
Кристиан
31
31
68
Кристиан
17
Галлахер
17
Галлахер
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Остин
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
97
Дейн Сент-Клер
ВР
13
Ethan Finlay
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
19
Frederik Kleemann
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Matt Besler
ЦЗ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
97
Дейн Сент-Клер
ВР
13
Ethan Finlay
ЦП
Остались в запасе
19
Frederik Kleemann
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Matt Besler
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Остин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Альянц Филд
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Миннесота Юнайтед
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