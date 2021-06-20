Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Канзаc Сити
Портленд - Канзаc Сити: обзор матча 20 июня 2021
Портленд
20.06.2021, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 11 тур
2 : 1
Завершен
Канзаc Сити
36'
Д. Асприлья
45+1'
М. Лориа
28'
Д. Линдси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Канзаc Сити
Желтая карточка
Р. Самбрано
87'
83'
Желтая карточка
И. Санчес
80'
Замена
K. Shelton
️️️️
Р. Эспиноза
Замена
С. Бланко
️️️️
D. Valeri
80'
74'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
Замена
Л. Мабиала
️️️️
М. Лориа
70'
69'
Желтая карточка
А. Фонтас
Замена
Р. Самбрано
️️️️
Д. Асприлья
59'
ГОЛ! 2:1!
М. Лориа
45'
+1
Желтая карточка
Д. Жупарич
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Асприлья
36'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Линдси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
20
Джордж Фочив
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Канзаc Сити
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
4-3-3
12
Кларк
26
Браво
28
Туилома
13
Жупарич
2
ван Ранкин
21
Чара
19
Уильямсон
8
44
Лориа
17
Эбобиссе
27
Асприлья
3-3-4
29
3
Фонтас
24
Линдси
14
21
Эрнандес
6
Санчес
15
Эспиноза
20
Шаллой
77
Расселл
6
Бусио
9
Пулидо
44
Лориа
33
Мабиала
33
Мабиала
44
Лориа
27
Асприлья
26
Самбрано
26
Самбрано
27
Асприлья
8
29
Бланко
29
Бланко
8
15
Эспиноза
11
11
15
Эспиноза
Остались в запасе
Портленд
Канзаc Сити
26
Хантер Султ
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
20
Джордж Фочив
ЦП
98
Блэйк Бодили
ЛВ
31
Альяж Ивачич
ВР
Главный тренер
Джованни Саварезе
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
27
Wilson Harris
ЦФ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
26
Хантер Султ
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
20
Джордж Фочив
ЦП
98
Блэйк Бодили
ЛВ
31
Альяж Ивачич
ВР
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
27
Wilson Harris
ЦФ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Портленд - Канзаc Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
Новости команд
Все
Портленд
Канзаc Сити
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+