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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Даллас
Колорадо - Даллас: обзор матча 30 мая 2021
Колорадо
30.05.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 10 тур
3 : 0
Завершен
Даллас
13'
K. Rosenberry
42'
Т. Тессманн (АГ)
71'
М. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Даллас
Желтая карточка
В. Ярброу
83'
Желтая карточка
J. Price
80'
79'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
Х. Мартинес
Замена
D. Moor
️️️️
М. Барриос
74'
Замена
N. Benezet
️️️️
Н. Мескида
74'
ГОЛ! 3:0!
М. Барриос
Пас отдал
К. Бассетт
71'
Желтая карточка
М. Барриос
68'
68'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Т. Тессманн
59'
Желтая карточка
F. Jara
Желтая карточка
Д. Уилсон
59'
Замена
А. Синъясики
️️️️
J. Lewis
57'
46'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
E. Munjoma
46'
Замена
П. Помыкал
️️️️
F. Vargas
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Т. Тессманн
42'
Пенальти не реализован!
Д. Рубио
40'
39'
Желтая карточка
B.
ГОЛ! 1:0!
K. Rosenberry
Пас отдал
J. Price
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
19
Jack Price
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
29
Franco Jara
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
12
Кортне Форд
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
8
Оливер Ларрас
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
Даллас
14
Джон Нельсон
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
40
Colin Shutler
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-3-3
23
Ярброу
6
Трасти
27
Уилсон
23
Винс
2
17
Бассетт
19
20
Мескида
14
7
Барриос
11
Рубио
3-2-1-4
1
Маурер
24
Холлингшид
15
Мартинес
5
6
Тессманн
6
Акоста
77
Обриан
17
8
27
29
20
Мескида
99
99
20
Мескида
7
Барриос
3
3
7
Барриос
14
11
Синъясики
11
Синъясики
14
15
Мартинес
99
Твумаси
99
Твумаси
15
Мартинес
27
14
Нельсон
14
Нельсон
27
17
19
Помыкал
19
Помыкал
17
6
Тессманн
9
Пепи
9
Пепи
6
Тессманн
Остались в запасе
Колорадо
Даллас
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦП
12
Кортне Форд
ЦЗ
16
Брайан Галван
ПВ
1
Clint Irwin
ВР
Главный тренер
Робин Фрейзер
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
40
Colin Shutler
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦП
12
Кортне Форд
ЦЗ
16
Брайан Галван
ПВ
1
Clint Irwin
ВР
Остались в запасе
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
40
Colin Shutler
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Колорадо - Даллас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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