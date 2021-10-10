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Португалия - Катар

09.10.2021, Суббота, 22:15 мск Товарищеские матчи. Сборные, Октябрь Португалия - Катар
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Сентябрь
4 сентября, суббота 19:45 Катар 1:3 Португалия
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