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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар - Азербайджан
Катар - Азербайджан: обзор матча 27 марта 2021
Катар
27.03.2021, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Катар - Азербайджан
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
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Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
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