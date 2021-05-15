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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Панетоликос
ОФИ - Панетоликос: обзор матча 15 мая 2021
ОФИ
15.05.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 7 тур
2 : 2
Завершен
Панетоликос
17'
A. Sardinero
79'
Ф. Старжеон
70'
Н. Вергос
81'
A. Tahar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Панетоликос
87'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Э. Барбоза
81'
ГОЛ! 2:2!
A. Tahar
Пас отдал
Х. Диас
ГОЛ! 2:1!
Ф. Старжеон
Пас отдал
N. Korovesis
79'
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
П. Вурос
75'
70'
ГОЛ! 1:1!
Н. Вергос
Пас отдал
Х. Диас
64'
Замена
Х. Мендоса
️️️️
N. Mazzola
Замена
Ф. Старжеон
️️️️
A. Sardinero
64'
61'
Желтая карточка
J. Arzura
61'
Замена
Н. Вергос
️️️️
J. Arzura
Замена
В. Селимович
️️️️
А. Диамантис
46'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
A. Giannou
46'
Желтая карточка
М. Мельядо
34'
ГОЛ! 1:0!
A. Sardinero
Пас отдал
N. Korovesis
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
22
Adrian Sardinero
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Далсью
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
0
N. Mazzola
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
3-2-2-2
24
Ватерман
4
Маринакис
18
Яннулис
15
Диамантис
34
2
Вурос
29
Мельядо
6
0
22
2-5-1-2
1
47
Малис
4
8
Далсью
10
Дуарте
20
Диас
6
59
7
Барбоза
5
0
2
Вурос
24
Вайсс
24
Вайсс
2
Вурос
0
9
Кастаньос
9
Кастаньос
0
15
Диамантис
4
Селимович
4
Селимович
15
Диамантис
38
Балояннис
38
Балояннис
22
70
Старжеон
70
Старжеон
22
5
9
Вергос
9
Вергос
5
0
10
Мендоса
10
Мендоса
0
7
Барбоза
80
Карелис
80
Карелис
7
Барбоза
Остались в запасе
ОФИ
Панетоликос
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
15
Paolo Medina
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
15
Paolo Medina
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ОФИ - Панетоликос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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