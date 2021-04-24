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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Панетоликос
ПАС - Панетоликос: обзор матча 24 апреля 2021
ПАС
24.04.2021, суббота, 15:00
Греция. Суперлига, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Панетоликос
20'
Э. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Панетоликос
85'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Х. Мендоса
79'
Замена
N. Mazzola
️️️️
G. Manthatis
79'
Замена
А. Малис
️️️️
Н. Вергос
Желтая карточка
Я. Каргас
76'
Замена
Г. Памлидис
️️️️
Х. Домингес
64'
Замена
G. Doumtsis
️️️️
F. Brener
64'
Замена
В. Наумец
️️️️
Х. Элефтериадис
64'
Замена
S. Križman
️️️️
A. Oikonomopoulos
46'
Желтая карточка
С. Пилиос
42'
Желтая карточка
Х. Элефтериадис
37'
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барбоза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
8
Ангелос Лиасос
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Далсью
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
14
Георгиос Памлидис
ПВ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
0
N. Mazzola
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Лодыгин
3
Пилиос
6
Пантелакис
2
Салиакас
4
Каргас
22
Кастро
8
Лиасос
28
Домингес
20
Элефтериадис
0
24
1-5-1-3
1
4
7
Барбоза
10
Дуарте
59
20
Диас
8
Далсью
10
Мендоса
14
44
9
Вергос
28
Домингес
14
Памлидис
14
Памлидис
28
Домингес
24
12
12
24
0
11
11
0
20
Элефтериадис
9
Наумец
9
Наумец
20
Элефтериадис
14
0
0
14
9
Вергос
47
Малис
47
Малис
9
Вергос
10
Мендоса
80
Карелис
80
Карелис
10
Мендоса
Остались в запасе
ПАС
Панетоликос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
5
Joaquín Arzura
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Ayman Tahar
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
Остались в запасе
5
Joaquín Arzura
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Ayman Tahar
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАС - Панетоликос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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