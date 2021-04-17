Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Атромитос
ОФИ - Атромитос: обзор матча 17 апреля 2021
ОФИ
17.04.2021, суббота, 15:00
Греция. Суперлига, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Атромитос
68'
Д. Де Гузман (П)
90+3'
Л. Христодулопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Атромитос
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Л. Христодулопулос
Замена
N. Vafeas
️️️️
Н. Маринакис
87'
84'
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
Х. Муньис
84'
Замена
B. Rabello
️️️️
J. Umbides
77'
Замена
J. Tomasevic
️️️️
Л. Гальвао
Замена
F. Grivas
️️️️
A. Sardinero
72'
71'
Замена
К. Коцопулос
️️️️
П. Якумакис
71'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
S. Natsos
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Де Гузман
68'
67'
Желтая карточка
П. Саломон
64'
Желтая карточка
Х. Муньис
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
N. Solis
61'
Замена
Ф. Старжеон
️️️️
N. Korovesis
61'
Замена
O. Lymperakis
️️️️
A. Giannou
61'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
57'
Желтая карточка
А. Диамантис
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
22
Adrian Sardinero
ЦФ
11
Nazareno Solis
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Атромитос
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
33
Christos Theodorakis
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
4-3-3
24
Ватерман
2
Вурос
15
Диамантис
4
Маринакис
34
18
Де Гузман
6
29
Мельядо
0
11
22
2-4-4
1
Янниотис
12
6
Гутас
10
Муньис
8
10
Саломон
3
Гальвао
8
Якумакис
9
Манусос
28
24
11
24
Вайсс
24
Вайсс
11
0
13
13
0
4
Маринакис
2
2
4
Маринакис
34
70
Старжеон
70
Старжеон
34
22
28
28
22
3
Гальвао
22
22
3
Гальвао
28
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
28
8
Якумакис
23
Коцопулос
23
Коцопулос
8
Якумакис
8
10
10
8
10
Муньис
34
34
10
Муньис
Остались в запасе
ОФИ
Атромитос
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
33
Christos Theodorakis
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Остались в запасе
33
Christos Theodorakis
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча ОФИ - Атромитос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
Новости команд
Все
ОФИ
Атромитос
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Байера» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Байера» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+