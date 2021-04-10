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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Ларисса
Атромитос - Ларисса: обзор матча 10 апреля 2021
Атромитос
10.04.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ларисса
41'
M. Stiefler
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Ларисса
90'
+8
Желтая карточка
M. Bertos
90'
Желтая карточка
N. Zizic
88'
Замена
D. Graur
️️️️
M. Acuña
87'
Замена
R. Milosavljevic
️️️️
Ф. Дурмишай
79'
Желтая карточка
G. Nagy
75'
Замена
N. Zizic
️️️️
Ä. Ben-Hatira
73'
Желтая карточка
M. Maksymenko
Замена
Б. Матич
️️️️
Л. Христодулопулос
71'
Замена
C. Theodorakis
️️️️
Х. Мандас
71'
69'
Желтая карточка
Ф. Дурмишай
64'
Замена
A. Nikolias
️️️️
S. Glinos
64'
Замена
T. Iliadis
️️️️
Н. Якимовски
Замена
Х. Муньис
️️️️
S. Natsos
58'
51'
Желтая карточка
Н. Якимовски
41'
ГОЛ! 0:1!
M. Stiefler
Желтая карточка
Л. Гальвао
40'
Замена
A. Agayev
️️️️
C. N'Sikulu
37'
33'
Желтая карточка
S. Glinos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
29
Никола Якимовски
ЛП
5
Uroš Ćosić
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Атромитос
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
50
Боян Матич
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Ларисса
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
22
Dinu Graur
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
2-4-4
35
Мандас
12
6
Гутас
3
Гальвао
10
Саломон
8
7
Христодулопулос
24
9
Манусос
10
28
2-1-5
1
6
25
29
Якимовски
8
17
Дурмишай
14
10
77
7
Христодулопулос
50
Матич
50
Матич
7
Христодулопулос
35
Мандас
33
33
35
Мандас
10
0
0
10
28
10
Муньис
10
Муньис
28
77
22
22
77
14
0
0
14
29
Якимовски
4
4
29
Якимовски
10
16
16
10
17
Дурмишай
22
22
17
Дурмишай
Остались в запасе
Атромитос
Ларисса
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
10
Bryan Rabello
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
10
Bryan Rabello
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Остались в запасе
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Атромитос - Ларисса
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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