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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Волос
ПАС Ламия - Волос: обзор матча 03 апреля 2021
ПАС Ламия
03.04.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Волос
88'
М. Делетич (П)
86'
T. Kritikos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Волос
90'
Желтая карточка
Ф. Феррари
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Делетич
88'
86'
ГОЛ! 0:1!
T. Kritikos
85'
Замена
T. Kritikos
️️️️
R. Santos
82'
Замена
Д. Ринстра
️️️️
Х. Бартоло
Замена
V. Vlachos
️️️️
Д. Бехарано
79'
Замена
К. Провидакис
️️️️
G. Skondras
79'
Желтая карточка
Д. Бехарано
74'
71'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
A. Bueno
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
Л. Романич
70'
Замена
З. Хацистравос
️️️️
Ф. Цандарис
65'
Замена
Г. Палавандишвили
️️️️
Т. Василакакис
64'
Желтая карточка
Д. Адеджо
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
0
Renato Santos
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Волос
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Эпасси
5
Дзанетопулос
4
Адеджо
33
23
8
Цандарис
16
Бехарано
25
Василакакис
7
Делетич
9
Романич
11
Караманос
4-1-1-4
1
Гаравелис
26
Феррари
6
Цоканис
2
37
Грильо
11
Нинис
7
Бартоло
9
Дувикас
14
24
Митоглу
0
25
Василакакис
10
Палавандишвили
10
Палавандишвили
25
Василакакис
8
Цандарис
18
Хацистравос
18
Хацистравос
8
Цандарис
23
24
Провидакис
24
Провидакис
23
9
Романич
45
45
9
Романич
16
Бехарано
37
37
16
Бехарано
0
77
77
0
14
10
Мартинес
10
Мартинес
14
7
Бартоло
23
Ринстра
23
Ринстра
7
Бартоло
Остались в запасе
ПАС Ламия
Волос
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Остались в запасе
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча ПАС Ламия - Волос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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