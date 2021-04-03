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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Панетоликос
Ларисса - Панетоликос: обзор матча 03 апреля 2021
Ларисса
03.04.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Панетоликос
44'
Ф. Дурмишай
50'
Н. Вергос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Панетоликос
Желтая карточка
M. Stiefler
90'
+3
86'
Замена
G. Manthatis
️️️️
D. N'Dinga
86'
Замена
️️️️
Х. Мендоса
Замена
U. Ćosić
️️️️
Н. Якимовски
85'
Замена
M. Nunic
️️️️
Ф. Дурмишай
85'
74'
Желтая карточка
А. Малис
73'
Замена
А. Малис
️️️️
Г. Арийиби
Замена
B. Moukandjo
️️️️
Д. Пинакас
67'
60'
Желтая карточка
E. Pereyra
50'
ГОЛ! 1:1!
Н. Вергос
Пас отдал
Х. Мендоса
Желтая карточка
Н. Якимовски
48'
Замена
T. Iliadis
️️️️
А. Хусино
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дурмишай
44'
36'
Желтая карточка
Э. Цоцалич
Желтая карточка
Ф. Дурмишай
36'
Пенальти не реализован!
Д. Пинакас
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
29
Никола Якимовски
ЛП
8
Manuel Stiefler
ЦФ
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Ларисса
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
22
Dinu Graur
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
8
Далсью
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
3-1-5
1
5
Хусино
25
6
29
Якимовски
8
17
Дурмишай
70
Пинакас
77
10
2-5-1-2
1
6
Цоцалич
4
6
20
Диас
28
Арийиби
24
Цингарас
59
10
Мендоса
17
9
Вергос
29
Якимовски
5
5
29
Якимовски
70
Пинакас
12
12
70
Пинакас
5
Хусино
4
4
5
Хусино
17
Дурмишай
33
33
17
Дурмишай
59
14
14
59
28
Арийиби
47
Малис
47
Малис
28
Арийиби
Остались в запасе
Ларисса
Панетоликос
14
Spyridon Glinos
ЦФ
22
Dinu Graur
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
Главный тренер
Георгиос Петракис
15
Paolo Medina
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
10
Фредерику Дуарте
ЦП
8
Далсью
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
14
Spyridon Glinos
ЦФ
22
Dinu Graur
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
Остались в запасе
15
Paolo Medina
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
10
Фредерику Дуарте
ЦП
8
Далсью
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Ларисса - Панетоликос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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2020.01.05 17:55
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