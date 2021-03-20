Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Атромитос
ПАС - Атромитос: обзор матча 20 марта 2021
ПАС
20.03.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Атромитос
32'
Р. Эррамуспе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Атромитос
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
Н. Милинчану
89'
Желтая карточка
А. Карталис
83'
80'
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
Г. Манусос
Замена
F. Brener
️️️️
Г. Памлидис
75'
72'
Замена
A. Agayev
️️️️
R. Galo
72'
Замена
J. Umbides
️️️️
П. Саломон
Желтая карточка
М. Салиакас
54'
52'
Замена
Х. Муньис
️️️️
Б. Матич
Пенальти не реализован!
Г. Памлидис
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Эррамуспе
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
0
A. Agayev
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
43
Персман
5
Эррамуспе
2
Салиакас
4
Каргас
22
Кастро
7
Карталис
28
Домингес
20
Элефтериадис
14
Памлидис
20
Милинчану
3-3-4
35
Мандас
12
6
Гутас
19
Кивракидис
3
Гальвао
8
Харисис
10
Саломон
9
Манусос
10
50
Матич
24
14
Памлидис
0
0
14
Памлидис
20
Милинчану
6
Пантелакис
6
Пантелакис
20
Милинчану
12
0
0
12
50
Матич
10
Муньис
10
Муньис
50
Матич
10
Саломон
8
8
10
Саломон
9
Манусос
34
34
9
Манусос
Остались в запасе
ПАС
Атромитос
11
Александрос Лолис
ЛВ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
Главный тренер
Яннис Петракис
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
1
Андреас Янниотис
ВР
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
11
Александрос Лолис
ЛВ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
Остались в запасе
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
1
Андреас Янниотис
ВР
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча ПАС - Атромитос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
Новости команд
Все
ПАС
Атромитос
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
2020.01.20 22:17
3
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+