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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Панатинаикос
Арис - Панатинаикос: обзор матча 12 мая 2021
Арис
12.05.2021, среда, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 9 тур
0 : 0
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Панатинаикос
Желтая карточка
D. Manos
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Маурисио
Замена
Д. Сандгрен
️️️️
Э. Сакич
85'
Замена
Бруно
️️️️
Д. Мансини
79'
76'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Ю. Санкаре
75'
Замена
D. Karagiannis
️️️️
Ф. Македа
73'
Желтая карточка
С. Диудис
72'
Красная карточка
А. Пунгурас
Замена
Б. Гама
️️️️
Ф. Бертольо
64'
64'
Замена
Маурисио
️️️️
Карлитос
63'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Хадзийованнис
53'
Замена
Ф. Санчес
️️️️
Б. Шенкевельд
17'
Желтая карточка
С. Александропулос
10'
Желтая карточка
Ф. Македа
Желтая карточка
G. Delizisis
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
10
Карлитос
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Lerin Duarte
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Маурисио
ОП
8
Яннис Бузукис
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
3-5-2
23
Хулиан
66
Сакич
31
Роуз
5
18
Бертольо
7
Мансини
88
8
Матилья
18
Гарсия
11
Ганя
9
2-5-3
1
Диудис
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
10
Карлитос
14
Александропулос
27
Хуанкар
13
Санкаре
19
Вильяфаньес
7
Хадзийованнис
9
Македа
14
18
Бертольо
16
Гама
16
Гама
18
Бертольо
66
Сакич
6
Сандгрен
6
Сандгрен
66
Сакич
7
Мансини
7
Бруно
7
Бруно
7
Мансини
9
Македа
38
38
9
Македа
7
Хадзийованнис
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
7
Хадзийованнис
4
Шенкевельд
28
Санчес
28
Санчес
4
Шенкевельд
10
Карлитос
8
Маурисио
8
Маурисио
10
Карлитос
13
Санкаре
8
Бузукис
8
Бузукис
13
Санкаре
Остались в запасе
Арис
Панатинаикос
1
Мариос Сиабанис
ВР
29
Yohan Benalouane
ЦФ
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
10
Ксанде Силва
ПВ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Lerin Duarte
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
7
Йени Нгбакото
ПВ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
20
Yassin Ayoub
ЦП
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
29
Yohan Benalouane
ЦФ
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
10
Ксанде Силва
ПВ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Lerin Duarte
ЦП
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
20
Yassin Ayoub
ЦП
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Арис - Панатинаикос
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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