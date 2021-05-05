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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Олимпиакос
Арис - Олимпиакос: обзор матча 05 мая 2021
Арис
05.05.2021, среда, 17:15
Греция. Суперлига, группа A, 7 тур
1 : 1
Завершен
Олимпиакос
14'
D. Manos
82'
К. Фортунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Олимпиакос
Пенальти не реализован!
Б. Гама
88'
82'
ГОЛ! 1:1!
К. Фортунис
Пас отдал
A. Hassan
Замена
Н. Иоанну
️️️️
Д. Мансини
80'
77'
Замена
️️️️
М. Дрегер
77'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
У. Кюйперс
Замена
К. Силва
️️️️
Ф. Бертольо
70'
Замена
Х. Матилья
️️️️
D. Manos
69'
69'
Замена
К. Фортунис
️️️️
М. Вальбуэна
68'
Замена
️️️️
М. Врусаи
51'
Желтая карточка
Л. Ранджелович
Замена
Л. Роуз
️️️️
G. Delizisis
39'
Желтая карточка
Y. Benalouane
38'
ГОЛ! 1:0!
D. Manos
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
77
Брума
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
2-5-1-2
23
Хулиан
66
Сакич
5
16
Гама
7
Мансини
88
8
Джегго
6
Сандгрен
18
Бертольо
9
29
3-1-1-3-1
19
Цолакис
37
Дрегер
35
Семеду
5
Рябчук
6
М'Вила
70
Силва
77
Ранджелович
28
Вальбуэна
17
Врусаи
99
Кюйперс
18
Бертольо
10
Силва
10
Силва
18
Бертольо
5
31
Роуз
31
Роуз
5
7
Мансини
14
Иоанну
14
Иоанну
7
Мансини
9
8
Матилья
8
Матилья
9
Сурлис
41
Бухалакис
41
Бухалакис
Сурлис
28
Вальбуэна
7
Фортунис
7
Фортунис
28
Вальбуэна
99
Кюйперс
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
99
Кюйперс
Остались в запасе
Арис
Олимпиакос
18
Матео Гарсия
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ВР
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
77
Брума
ЛВ
1
Жозе Са
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
18
Матео Гарсия
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ВР
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
1
Жозе Са
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Арис - Олимпиакос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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