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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Астерас
АЕК - Астерас: обзор матча 18 апреля 2021
АЕК
18.04.2021, воскресенье, 17:15
Греция. Суперлига, группа A, 4 тур
3 : 1
Завершен
Астерас
39'
К. Галанопулос
85'
Э. Лопеш
90+4'
Х. Албанис
41'
А. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Астерас
ГОЛ! 3:1!
Х. Албанис
90'
+4
89'
Замена
Х. Регис
️️️️
Л. Тилика
ГОЛ! 2:1!
Э. Лопеш
Пас отдал
П. Манталос
85'
Замена
М. Косидис
️️️️
Н. Крстичич
83'
76'
Замена
R. Gómez
️️️️
А. Риера
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
К. Галанопулос
63'
61'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Сито
Замена
Х. Албанис
️️️️
К. Ансарифард
54'
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Риера
Пас отдал
Х. Мунафо
ГОЛ! 1:0!
К. Галанопулос
Пас отдал
П. Манталос
39'
35'
Желтая карточка
J. Luis Valiente Gimenez
Желтая карточка
П. Манталос
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
4-3-3
33
Атанасиадис
2
Василантонопулос
19
Чигринский
22
Лопеш
4
Сварнас
7
Крстичич
20
Манталос
6
Галанопулос
7
Оливейра
17
Ансарифард
99
Гарсия
3-2-1-4
1
Пападопулос
22
Гарсия
19
Кастаньо
24
Альварес
8
Мунафо
6
7
Тилика
9
Барралес
40
Сито
23
Риера
15
7
Крстичич
9
Косидис
9
Косидис
7
Крстичич
6
Галанопулос
4
Шиманьски
4
Шиманьски
6
Галанопулос
17
Ансарифард
19
Албанис
19
Албанис
17
Ансарифард
23
Риера
21
21
23
Риера
40
Сито
17
Иглесиас
17
Иглесиас
40
Сито
7
Тилика
20
Регис
20
Регис
7
Тилика
Остались в запасе
АЕК
Астерас
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
2
Марио Митай
ЛЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
2
Марио Митай
ЛЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча АЕК - Астерас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
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