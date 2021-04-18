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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Арис
Панатинаикос - Арис: обзор матча 18 апреля 2021
Панатинаикос
18.04.2021, воскресенье, 15:00
Греция. Суперлига, группа A, 4 тур
1 : 2
Завершен
Арис
31'
Ю. Санкаре
62'
D. Manos
65'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Арис
90'
+4
Замена
Н. Иоанну
️️️️
М. Гарсия
Желтая карточка
А. Кампецис
90'
86'
Замена
К. Силва
️️️️
Ф. Бертольо
81'
Желтая карточка
Д. Мансини
Замена
Карлитос
️️️️
Ф. Македа
80'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Ю. Санкаре
80'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
78'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
Y. Mollo
70'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Л. Вильяфаньес
70'
69'
Желтая карточка
G. Delizisis
65'
ГОЛ! 1:2!
М. Гарсия
62'
ГОЛ! 1:1!
D. Manos
59'
Замена
К. Ганя
️️️️
Д. Сандгрен
59'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Д. Джегго
Замена
Ф. Санчес
️️️️
А. Канталапьерда
58'
Вторая желтая
Маурисио
53'
45'
Пенальти не реализован!
D. Manos
Желтая карточка
Маурисио
44'
Желтая карточка
Ф. Велес
41'
37'
Желтая карточка
Д. Джегго
ГОЛ! 1:0!
Ю. Санкаре
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Арис
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
1-1-5-3
1
Диудис
4
Фран Велес
8
Маурисио
27
Хуанкар
14
Александропулос
19
Вильяфаньес
13
Санкаре
19
Ниасс
10
Канталапьерда
9
Македа
14
3-5-1-1
23
Хулиан
66
Сакич
31
Роуз
5
18
Бертольо
8
Джегго
7
Мансини
6
Сандгрен
88
18
Гарсия
9
9
Македа
10
Карлитос
10
Карлитос
9
Македа
14
7
Нгбакото
7
Нгбакото
14
10
Канталапьерда
28
Санчес
28
Санчес
10
Канталапьерда
13
Санкаре
8
Бузукис
8
Бузукис
13
Санкаре
19
Вильяфаньес
90
Кампецис
90
Кампецис
19
Вильяфаньес
18
Бертольо
10
Силва
10
Силва
18
Бертольо
18
Гарсия
14
Иоанну
14
Иоанну
18
Гарсия
8
Джегго
8
Матилья
8
Матилья
8
Джегго
6
Сандгрен
11
Ганя
11
Ганя
6
Сандгрен
Остались в запасе
Панатинаикос
Арис
31
Николаос Христогеоргос
ВР
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
25
Christos Marmaridis
ЦФ
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
1
Мариос Сиабанис
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
Остались в запасе
25
Christos Marmaridis
ЦФ
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
1
Мариос Сиабанис
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Панатинаикос - Арис
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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