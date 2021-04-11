Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ПАОК
Астерас - ПАОК: обзор матча 11 апреля 2021
Астерас
11.04.2021, воскресенье, 17:15
Греция. Суперлига, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
ПАОК
65'
Х. Мунафо
56'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - ПАОК
83'
Желтая карточка
А. Варда
83'
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Варда
Замена
Х. Регис
️️️️
Л. Тилика
79'
Замена
F. Bellocq
️️️️
Х. Мунафо
78'
77'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
76'
Замена
М. Крменчик
️️️️
Ш. Шваб
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Сито
67'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мунафо
65'
60'
Желтая карточка
Д. Аугусто
Желтая карточка
Х. Мунафо
60'
58'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Цолис
56'
ГОЛ! 0:1!
К. Свидерски
Пас отдал
Д. Аугусто
51'
Желтая карточка
А. Живкович
Замена
А. Риера
️️️️
L. FernÃ¡ndez
16'
Желтая карточка
Я. Коцирас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
20
Виейринья
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
3-2-1-4
1
Пападопулос
24
Альварес
27
Коцирас
19
Кастаньо
6
8
Мунафо
7
Тилика
15
9
Барралес
10
40
Сито
3-4-1-2
1
Пасхалакис
15
Ингасон
15
Креспо
21
Баба
20
Виейринья
14
Живкович
22
Шваб
8
Аугусто
17
Цолис
7
Варда
28
Свидерски
40
Сито
17
Иглесиас
17
Иглесиас
40
Сито
8
Мунафо
14
14
8
Мунафо
10
23
Риера
23
Риера
10
7
Тилика
20
Регис
20
Регис
7
Тилика
7
Варда
99
Мург
99
Мург
7
Варда
17
Цолис
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
17
Цолис
22
Шваб
21
Крменчик
21
Крменчик
22
Шваб
Остались в запасе
Астерас
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
10
Синдзи Кагава
АП
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
Остались в запасе
10
Синдзи Кагава
АП
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Астерас - ПАОК
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
Новости команд
Все
Астерас
ПАОК
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+