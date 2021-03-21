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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - АЕК
ПАОК - АЕК: обзор матча 21 марта 2021
ПАОК
21.03.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, группа A, 1 тур
3 : 1
Завершен
АЕК
3'
А. Живкович
46'
К. Свидерски
89'
А. Живкович
45+4'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - АЕК
Желтая карточка
А. Пасхалакис
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
А. Живкович
Пас отдал
М. Крменчик
89'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
87'
Замена
Я. Михайлидис
️️️️
О. Эль-Каддури
87'
81'
Замена
О. Данченко
️️️️
М. Бакакис
79'
Желтая карточка
Е. Шахов
Замена
М. Крменчик
️️️️
К. Свидерски
75'
Замена
Т. Мург
️️️️
Х. Цолис
68'
68'
Замена
Х. Албанис
️️️️
К. Ансарифард
58'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Шиманьски
ГОЛ! 2:1!
К. Свидерски
Пас отдал
Х. Цолис
46'
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Н. Оливейра
Пас отдал
П. Манталос
45'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
Желтая карточка
Ш. Шваб
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Живкович
Пас отдал
С. Ингасон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
3-5-1-1
1
Пасхалакис
21
Баба
15
Креспо
15
Ингасон
2
Алвес
7
Эль-Каддури
14
Живкович
22
Шваб
8
Аугусто
17
Цолис
28
Свидерски
4-3-3
33
Атанасиадис
2
Бакакис
4
Сварнас
22
Лопеш
15
Лаци
7
Крстичич
20
Манталос
4
Шиманьски
7
Оливейра
17
Ансарифард
99
Гарсия
7
Эль-Каддури
5
Михайлидис
5
Михайлидис
7
Эль-Каддури
17
Цолис
99
Мург
99
Мург
17
Цолис
28
Свидерски
21
Крменчик
21
Крменчик
28
Свидерски
2
Бакакис
94
Данченко
94
Данченко
2
Бакакис
4
Шиманьски
28
Шахов
28
Шахов
4
Шиманьски
17
Ансарифард
19
Албанис
19
Албанис
17
Ансарифард
Остались в запасе
ПАОК
АЕК
45
Яннис Константелиас
АП
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
9
Михалис Косидис
ЦФ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
53
Теодосис Махерас
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
45
Яннис Константелиас
АП
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
Остались в запасе
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
9
Михалис Косидис
ЦФ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
53
Теодосис Махерас
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча ПАОК - АЕК
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
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