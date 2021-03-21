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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Арис
Олимпиакос - Арис: обзор матча 21 марта 2021
Олимпиакос
21.03.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Арис
38'
Г. Масурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Арис
Желтая карточка
Ж. Са
90'
+2
Замена
У. Кюйперс
️️️️
Ю. Эль-Араби
89'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Г. Масурас
81'
73'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Бруно
60'
Замена
Н. Иоанну
️️️️
Э. Сакич
Желтая карточка
А. Бухалакис
51'
Замена
А. Андруцос
️️️️
Брума
46'
46'
Замена
D. Manos
️️️️
Ф. Бертольо
Красная карточка
К. Лала
41'
ГОЛ! 1:0!
Г. Масурас
Пас отдал
А. Бухалакис
38'
15'
Желтая карточка
Б. Гама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
77
Брума
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Са
25
Холебас
19
Папастатопулос
27
Ба
5
Рябчук
6
М'Вила
70
Лала
41
Бухалакис
7
Масурас
77
Брума
19
Эль-Араби
3-5-1-1
23
Хулиан
5
66
Сакич
31
Роуз
6
Сандгрен
16
Гама
88
8
Джегго
7
Мансини
18
Бертольо
7
Бруно
7
Масурас
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Масурас
77
Брума
14
Андруцос
14
Андруцос
77
Брума
19
Эль-Араби
99
Кюйперс
99
Кюйперс
19
Эль-Араби
7
Бруно
18
Гарсия
18
Гарсия
7
Бруно
66
Сакич
14
Иоанну
14
Иоанну
66
Сакич
18
Бертольо
9
9
18
Бертольо
Остались в запасе
Олимпиакос
Арис
19
Константинос Цолакис
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
7
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
7
Константинос Фортунис
АП
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Олимпиакос - Арис
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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