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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 25 апреля 2021
Атланта Юнайтед
25.04.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 2 тур
3 : 1
Завершен
Чикаго Файр
23'
Э. Барко
66'
Д. Малрейни
85'
E. Hyndman
46'
L. Stojanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Чикаго Файр
90'
Желтая карточка
Г. Хименес
Замена
️️️️
Э. Барко
88'
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
Д. Малрейни
87'
87'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Ч. Оффор
ГОЛ! 3:1!
E. Hyndman
85'
Желтая карточка
E. Hyndman
81'
Желтая карточка
Э. Барко
70'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
L. López
67'
Замена
J. Damm
️️️️
М. Морено
67'
ГОЛ! 2:1!
Д. Малрейни
Пас отдал
М. Морено
66'
46'
ГОЛ! 1:1!
L. Stojanovic
Пас отдал
Б. Секулич
Желтая карточка
Д. Малрейни
27'
ГОЛ! 1:0!
Э. Барко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Марселино Морено
АП
11
Джейк Малрейни
ПВ
0
A. Walkes
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
10
Альваро Медран
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Атланта Юнайтед
15
Алан Франко
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
18
Ben Lundgaard
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
22
Карлос Теран
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
38
Alex Monis
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
3-1-3-3
1
Гьюзан
2
Белло
12
Робинсон
11
Леннон
5
Соса
5
Барко
10
Морено
11
Малрейни
16
7
0
3-1-2-1-3
1
4
5
Кальво
3
2
Секулич
10
Медран
30
Хименес
19
Франковски
9
Берич
9
Оффор
10
10
Морено
25
25
10
Морено
11
Малрейни
5
Ибарра
5
Ибарра
11
Малрейни
7
77
Мартинес
77
Мартинес
7
9
Оффор
4
Эспиноса
4
Эспиноса
9
Оффор
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
18
Ben Lundgaard
ЦФ
15
Алан Франко
ЦЗ
26
Jack Gurr
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
38
Alex Monis
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ВР
22
Карлос Теран
ЦЗ
36
Andre Reynolds
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
18
Ben Lundgaard
ЦФ
15
Алан Франко
ЦЗ
26
Jack Gurr
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Остались в запасе
38
Alex Monis
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ВР
22
Карлос Теран
ЦЗ
36
Andre Reynolds
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Атланта Юнайтед - Чикаго Файр
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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