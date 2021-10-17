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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Одд
Сандефьорд - Одд: обзор матча 17 октября 2021
Сандефьорд
17.10.2021, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
0 : 0
Завершен
Одд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Одд
Замена
A. Sodlund
️️️️
В. Куртович
90'
87'
Желтая карточка
Й. Китолано
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
Д. Вега
77'
77'
Замена
М. Евтович
️️️️
С. Свендсен
Желтая карточка
M. Kreuzriegler
76'
62'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
Ф. Кастрати
Замена
Z. Eduardo
️️️️
Х. Сингх
46'
42'
Желтая карточка
Ф. Реннинген Йоргенсен
Желтая карточка
Э. Бренден
36'
Желтая карточка
Я. Смайлерс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
15
Дейвер Вега
ЦП
3
Ян Смайлерс
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Одд
25
Йон Китолано
ЛЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
2
Эспен Рууд
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
1-5
15
Вега
24
Сингх
7
99
Хансен
9
Тветер
19
Куртович
1-1-5
25
Китолано
6
Леквен
16
Китолано
4
Бьортуфт
2
Рууд
1
Йоргенсен
15
Кааса
15
Вега
7
Ньенету
7
Ньенету
15
Вега
24
Сингх
8
8
24
Сингх
19
Куртович
24
24
19
Куртович
15
Кастрати
9
Лауритсен
9
Лауритсен
15
Кастрати
7
Свендсен
26
Евтович
26
Евтович
7
Свендсен
Остались в запасе
Сандефьорд
Одд
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Сондре Россбах
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Сандефьорд - Одд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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2021.06.12 16:58
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