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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Лиллестрем
Одд - Лиллестрем: обзор матча 18 сентября 2021
Одд
18.09.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
2 : 3
Завершен
Лиллестрем
3'
С. Свендсен
31'
С. Свендсен
22'
Л. Ольсен
25'
Т. Петтерссон
53'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Лиллестрем
90'
+1
Замена
Т. Свендсен
️️️️
Г. Осен
86'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
D. Gustafsson
85'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
Л. Ольсен
Замена
К. Валлем
️️️️
М. Андре Кааса
81'
Замена
K. Larsen
️️️️
С. Свендсен
81'
Замена
М. Евтович
️️️️
Й. Китолано
59'
58'
Желтая карточка
Ф. Слердаль
53'
ГОЛ! 2:3!
Л. Ольсен
Пас отдал
D. Gustafsson
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
Ф. Кастрати
44'
ГОЛ! 2:2!
С. Свендсен
Пас отдал
Д. Китолано
31'
25'
ГОЛ! 1:2!
Т. Петтерссон
Пас отдал
Г. Осен
22'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ольсен
ГОЛ! 1:0!
С. Свендсен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
25
Йон Китолано
ЛЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
2
Эспен Рууд
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Лиллестрем
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
1-2-5
25
Китолано
26
Соренсен
6
Леквен
1
Йоргенсен
7
Свендсен
16
Китолано
15
Кааса
2
Рууд
1-5
26
23
Осен
22
Слердаль
7
2
Рангер
18
Мэттью
4
Кнудсен
15
Кастрати
9
Лауритсен
9
Лауритсен
15
Кастрати
25
Китолано
26
Евтович
26
Евтович
25
Китолано
7
Свендсен
0
0
7
Свендсен
15
Кааса
6
Валлем
6
Валлем
15
Кааса
7
14
Брюнес
14
Брюнес
7
23
Осен
23
Свендсен
23
Свендсен
23
Осен
10
Ольсен
10
10
10
Ольсен
Остались в запасе
Одд
Лиллестрем
1
Сондре Россбах
ВР
28
Соломон Овусу
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
28
Соломон Овусу
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Остались в запасе
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Одд - Лиллестрем
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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