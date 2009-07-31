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Расписание матчей
Тоттенхэм - Халл Сити
Тоттенхэм - Халл Сити: обзор матча 31 июля 2009
Тоттенхэм
31.07.2009, пятница, 16:30
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Халл Сити
17'
Р. Кин
70'
Р. Кин (П)
89'
А. Леннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Халл Сити
Замена
Б. Менди
️️️️
Д. Марни
ГОЛ! 3:0!
А. Леннон
Пас отдал
К. Ноутон
Замена
Л. Купер
️️️️
Н. Дойл
Замена
Д. Ливермор
️️️️
У. Паласиос
Замена
П. Халмоши
️️️️
Д. Боатенг
Замена
А. Хаттон
️️️️
П. Шимбонда
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Кин
Замена
К. Килбейн
️️️️
Н. Фитерстон
Замена
К. Ноутон
️️️️
Д. Дженас
Замена
К. Фолан
️️️️
Д. Кузен
Замена
Джеованни
️️️️
Н. Бармби
ГОЛ! 1:0!
Р. Кин
Пас отдал
Л. Модрич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Паскаль Шимбонда
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Робби Кин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Халл Сити
26
Тони Уорнер
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
6
Ники Фитерстон
ЦЗ
24
Натан Дойл
ЦЗ
18
Ник Бармби
ПЗ
0
Джордж Боатенг
ЛП
19
Камил Заятте
ЦП
25
Дин Марни
(К)
ПП
22
Стивен Муйоколо
ЦФ
8
Даниэль Кузен
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
15
Джон Босток
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
12
Уилл Эткинсон
ЛП
16
Джейм Девитт
ЦП
27
Брайан Хьюз
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
23
Хаддлстоун
14
Чорлука
39
Шимбонда
16
Дженас
8
Паласиос
10
Модрич
12
Леннон
7
Кин
9
Дефо
4-3-2
26
Уорнер
18
Бармби
6
Фитерстон
24
Дойл
3
Доусон
25
Марни
19
Заятте
0
Боатенг
8
Кузен
22
Муйоколо
39
Шимбонда
21
Хаттон
21
Хаттон
39
Шимбонда
16
Дженас
26
Ноутон
26
Ноутон
16
Дженас
8
Паласиос
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Паласиос
6
Фитерстон
20
Килбейн
20
Килбейн
6
Фитерстон
24
Дойл
6
Купер
6
Купер
24
Дойл
0
Боатенг
16
Халмоши
16
Халмоши
0
Боатенг
12
Эткинсон
12
Эткинсон
18
Бармби
10
Джеованни
10
Джеованни
18
Бармби
25
Марни
3
Менди
3
Менди
25
Марни
8
Кузен
21
Фолан
21
Фолан
8
Кузен
Остались в запасе
Тоттенхэм
Халл Сити
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
15
Джон Босток
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
16
Джейм Девитт
ЦП
27
Брайан Хьюз
ЦП
12
Мэтт Дьюк
ВР
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
15
Джон Босток
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
16
Джейм Девитт
ЦП
27
Брайан Хьюз
ЦП
12
Мэтт Дьюк
ВР
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Тоттенхэм - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт" 16:25 (прямая)
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