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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Шахтер Караганда
Жетысу - Шахтер Караганда: обзор матча 29 апреля 2021
Жетысу
29.04.2021, четверг, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
34'
Р. Аслан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жетысу - Шахтер Караганда
82'
Замена
P. Kriventsev
️️️️
Е. Кыбырай
82'
Замена
Ж. Пайруз
️️️️
М. Бакаев
Замена
R. Dzhalilov
️️️️
А. Жаксылыков
72'
Замена
Б. Турысбек
️️️️
G. Enache
72'
70'
Замена
E. Pavlov
️️️️
В. Балашов
62'
Замена
Г. Наджарян
️️️️
А. Таттыбаев
61'
Замена
З. Бадибанга
️️️️
A. Khubulov
56'
Желтая карточка
М. Габышев
Замена
S. Batyrkhanov
️️️️
Р. Аслан
39'
Замена
А. Шабанов
️️️️
Д. Кавлинов
36'
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Аслан
Желтая карточка
A. Dzhanuzakov
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
8
Артем Дмитриев
ОП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
0
D. Musayev
ЦФ
7
Aliyu Abubakar
ЦФ
0
G. Enache
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Шахтер Караганда
78
Тимурбек Закиров
ВР
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
0
A. Buyvolov
ЦФ
0
A. Khubulov
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Жетысу
1
Андрей Шабанов
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
0
A. Kislicin
ЦФ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
22
Максим Галкин
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
18
Абылайхан Назымханов
АП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
0
E. Pavlov
ЦФ
0
P. Kriventsev
ЦФ
2-1-1-1-5
78
Кавлинов
23
Балтабеков
2
Аслан
8
Дмитриев
8
Адахаджиев
9
Адиль
7
40
Жаксылыков
22
0
0
4-1-1-1-3
78
Закиров
14
Кыбырай
19
Габышев
44
Султанов
3
Атанаскоски
88
Бакаев
4
Удо
27
Балашов
0
0
9
Таттыбаев
78
Кавлинов
1
Шабанов
1
Шабанов
78
Кавлинов
0
15
Турысбек
15
Турысбек
0
2
Аслан
31
31
2
Аслан
40
Жаксылыков
0
0
40
Жаксылыков
9
Таттыбаев
19
Наджарян
19
Наджарян
9
Таттыбаев
27
Балашов
0
0
27
Балашов
0
39
Бадибанга
39
Бадибанга
0
14
Кыбырай
0
0
14
Кыбырай
88
Бакаев
17
Пайруз
17
Пайруз
88
Бакаев
Остались в запасе
Жетысу
Шахтер Караганда
0
A. Kislicin
ЦФ
8
Мади Хасейн
ОП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Ринат Алюетов
30
Игорь Шацкий
ВР
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
АП
22
Максим Галкин
ЛВ
Главный тренер
Евгений Свешников
Остались в запасе
0
A. Kislicin
ЦФ
8
Мади Хасейн
ОП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
30
Игорь Шацкий
ВР
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
АП
22
Максим Галкин
ЛВ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Евгений Свешников
Статистика матча Жетысу - Шахтер Караганда
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
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